الأهلي يهزم بني ياس ويحتفظ بصدارة السلة

علي معالي (دبي)

عزز الأهلي صدارته للترتيب العام المؤقت لدوري رجال السلة برصيد 14 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصل الوصيف، بتغلبة على بني ياس 82-54 في افتتاح الجولة الأولى من منافسات الدور الثاني، في المباراة التي جرت بينهما على صالة النادي الأهلي بدبي، ليحقق الانتصار السابع على التوالي.

لم يجد لاعبو الأهلي صعوبة في حسم نتيجة المباراة، بعد أن نجح الفرسان في فرض أفضليتهم على الفترات الثلاث الأولى «24-10 و20 -12 و23-12»، فيما اكتفى بني ياس بنيل الأفضلية في الفترة الرابعة «20-15».

ويدين الأهلي في انتصاره هذا لكل من الأميركي سام يونج 21 نقطة، والدوليين قيس عمر، ومحمد مبارك بتسجيل كل منهما 12 نقطة، فيما لم يشفع لمحترف بني ياس الأميركي إليكسيس أوكافور حصد لقب أفضل مسجل في المباراة برصيد 27 نقطة، بعد أن اقتصر تسجيل زملائه على الرصيد ذاته من النقاط.

وبهذا جدد الأهلي فوزه على بني ياس، بعد أن انتهى لقاؤهما ذهاباً لمصلحة الفرسان «88-67»، أدار المباراة الأخيرة الحكم الدولي محيي الدين خطاب والدولي عامر سيجري ومحمود السيد.

وفي مباراة ثانية، فاز الوصل على النصر 85 /‏ 78 في مباراة جرت على صالة نادي الوصل في زعبيل، دخل النصر لقاءه تحت عنوان رد اعتبار خسارته ذهاباً «64-73»، إلا أن تفوق الوصل خلال مراحل الشوط الأول «28-23 و24-11» كان كفيلاً للإمبراطور بتجديد الفوز، خاصة بعد أن فشل العميد في العودة بنتيجة المباراة رغم نيل لاعبيه الأفضلية بنتيجتي الفترتين الثالثة والرابعة «24-21 و20-12»، أدار المباراة طاقم تحكيم دولي مكون من يعقوب غابش وهيثم قوجه وأكرم الشعبوني، وراقبها الدولي محمد الشمري.

وحقق الشارقة فوزاً مريحاً على الشعب 74 /‏ 54 في المباراة الثالثة، التي جرت على صالة نادي الشارقة، نجح الشارقة في تجديد انتصاره ذهاباً على جاره الشعب «79-65»، بعد أن أحكم لاعبو الملك قبضتهم في لقاء الإياب على نتيجة الربعين الأول والثاني، ومن ثم الرابع بواقع «22-16 و22-11 و12-8»، فيما اكتفى الشعب بنيل أفضلية خجولة في الفترة الثالثة «19-18».

وتألق مع الشارقة المحترف الأميركي ديفين إي بانكس 36 نقطة، والدولي عمر الخالد 18 نقطة، فيما ذهب لقب أفضل مسجل للشعب لمحترفه الصربي برونو سوندوف 18 نقطة، أدار المباراة الدولي حسن حاجي والدولي سالم الزعابي وأشرف جاد، وراقبها الدولي داوود التميمي.

وتراجع الشباب الذي لم يلعب هذه الجولة وفق نظام البطولة، للمرتبة الثالثة برصيد 11 نقطة، بفارق النقطة عن الشارقة في المركز الرابع، وحافظت فرق النصر، وبني ياس، والشعب على مراكزها من الخامس وحتى السابع برصيد 9 و8 و7 نقاط على التوالي.