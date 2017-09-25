185 مشاركاً في سباقات «أم القيوين للدراجات»

أم القيوين (الاتحاد)







أقيمت أمس في أم القيوين 4 سباقات للبراعم والأشبال والناشئين والإناث، بمشاركة 185 متسابقا ومتسابقة من كافة الأندية المشاركة في أنشطة الاتحاد وهو الظهور الأول لهذه الفئات في الموسم الجديد.



وجاءت البداية رائعة سواء من الناحية الفنية أو الكم الكبير المشارك في السباقات الذي أكد سلامة قاعدة اللعبة وأن المستقبل سيكون أفضل، كما أكد نجاح خطط وبرامج الاتحاد في رسم خارطة متميزة للنهوض باللاعبين واللاعبات بالتعاون مع الأندية.

في سباق الإناث لمسافة 20 كم الذي يقام لأول مرة بشكل جديد بمشاركة 15 متسابقة، تقدمهن لاعبات فريق نادي النصر الذي قدم أوراق اعتمادهن كأول فريق نسائي، يشارك في سباقات الاتحاد، جاء السباق قويا ونجحت لاعبة النصر الموهوبة صفية الصايغ في الفوز بالمركز الأول بعد منافسة قوية مع زميلتها في فريق النصر شيخة عيسى التي حلت في المركز الثاني، فيما حلت اللاعبة آمنة عبد الله من الشارقة في المركز الثالث، ويعتبر بداية مشجعة لتكوين فرق للإناث في مختلف الأندية.

