كوريا الشمالية تبدأ تفكيك موقع للصواريخ الباليستية

سيؤول (وكالات)

بدأت كوريا الشمالية بتفكيك بعض المنشآت في محطة رئيسة لإطلاق الأقمار الصناعية، تعتبر منطقة تجارب لصواريخها الباليستية العابرة للقارات، وأكد موقع «38 نورث» الأميركي نقلاً عن تحليل خبراء لصور التقطت بعد القمة التاريخية الشهر الماضي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون، أن «الصور تشير إلى أن بيونج يانج بدأت تدمير مبنى ومنصة لاختبار محرك صاروخي تم استخدامها لإجراء تجارب على محركات تعمل بالوقود السائل في محطة سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية».

وقال المحلل جوزف بيرموديز، إن التفكيك خطوة أولى مهمة يتخذها كيم للوفاء بالوعد الذي قال ترامب إن الزعيم الكوري الشمالي قطعه أثناء قمة سنغافورة. وأضاف «بما أن سوهاي يلعب، كما يعتقد، دوراً مهماً في تطوير تقنيات برنامج الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، فإن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة لبناء الثقة من جانب كوريا الشمالية». لكن كبيرة الباحثين في مركز جيمس مارتن لدراسات منع انتشار الأسلحة النووية ميليسا هانهام، قالت إنه ما لم يقوموا بتفكيك الموقع بأكمله، فإنه سيبقى المكان الرئيس لكوريا الشمالية لإطلاق الصواريخ.

ورحب ترامب ببدء كوريا الشمالية تفكيك المحطة، وقال إن صورا جديدة تظهر أنها بدأت عملية تفكيك موقع رئيسي لإطلاق الصواريخ ونحن نقدر ذلك»، مذكرا بـ»اللقاء الرائع» الذي جمعه بالزعيم الكوري الشمالي. ووصفت كوريا الجنوبية عملية التفكيك بأنها خطوة نحو نزع الأسلحة النووية، وقال نائب مدير مكتب الأمن القومي الرئاسي نام غوان بيو للصحفيين «إنها مؤشر أفضل من عدم القيام بشيء..أعتقد أنهم يتحركون خطوة خطوة نحو نزع السلاح النووي».

من جهة ثانية، أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أن الحكومة تدرس إمكان سحب بعض قواتها من الحدود مع الشمال في إجراء لتعزيز الثقة بعد القمة التاريخية بين البلدين. وتابعت أنها ستقوم بسحب بعض الجنود والمعدات من مراكز مراقبة داخل المنطقة منزوعة السلاح على أساس تجريبي، وهي تدرس توسيع نطاق الانسحاب التدريجي في وقت لاحق. وقالت في تقرير إلى البرلمان «سندفع باتجاه خطط من أجل انسحاب على نطاق شامل بالتزامن مع مسح للآثار التاريخية والمعالم البيئية». وتابعت أن سيؤول تدرس أيضاً خفض عدد الحرس والأسلحة النارية في المنطقة منزوعة السلاح لتحويلها إلى منطقة سلام.