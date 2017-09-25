«شباب الأهلي- دبي» يتفوق على الجزيرة

رضا سليم (دبي)







نجح فريق شباب الأهلي - دبي في الفوز على فريق الجزيرة بفارق 6 أهداف، بنتيجة 24-18 ضمن الجولة الأولى لدوري أقوياء اليد والتي أقيمت بينهما مساء أمس الأول بصالة نادي الجزيرة وهي المواجهة التي تم نقلها من صالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي للجزيرة بسبب انشغال صالة الجزيرة في الدور الثاني ببطولة الجو جيتسو.



وشهدت المباراة تجربة جديدة هي الأولى من نوعها وهي اللعب من دون لاعب أجنبي، حيث لم يتعاقد كلا الفريقين مع أي لاعب أجنبي هذا الموسم حتى الآن ورغم أن الوصل لعب أمام العين من دون لاعب أجنبي خسر إلا أن هذه المباراة التي لا يوجد فيها لاعب أجنبي، من كلا الطرفين، وكانت خالصة بين المواطنين.

يذكر أن هناك 3 أندية فقط لديها لاعب أجنبي وهي الشارقة والعين والنصر، فيما لم يتعاقد الجزيرة والوصل وشباب الأهلي - دبي مع أي أجنبي إلا أن الباب لأزال مفتوحاً أمام هذه الأندية من أجل التعاقد وتسجيل أي أجنبي خاصة أن اللائحة تسمح بقيد الأجنبي في أي وقت طوال الموسم.



وشهدت ساحة اللعبة الكثير من الجدل طوال إلغاء اللاعب الأجنبي وكان هناك اتجاه داخل أندية دبي بعدم التعاقد مع أي أجنبي إلا أن النصر فتح الباب أمام الجميع على مصراعيه بالتعادل مع الروسي الكسندر أسكوف ورغم أن اللاعب ظهر خارج الخدمة أمام الشارقة إلا أنه رفع عدد الأجانب إلى 3 لاعبين، في الوقت الذي رفض اتحاد اليد عقد جمعية عمومية غير عادية بطلب من أندية دبي لإلغاء الأجنبي نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية، وتشهد الجولة الثانية مواجهة جديدة من دون لاعب أجنبي والتي تجمع بين الوصل والجزيرة.

أما عن تفاصيل المواجهة بين شباب الأهلي والجزيرة، فقد جاء متكافئة في البداية ونجح أصحاب الأرض في التقدم بهدفين، وعاد شباب الأهلي وتعادل 2-2، ودامت الأفضلية لفخر أبوظبي إلا أن عادل الأهلي النتيجة 6-6، و7-7، وبعدها تقدم بهدفين وحافظ على الفارق إلى أن انتهى الشوط الأول لمصلحته 12-10.



واختلف الأداء للفريقين في الشوط الثاني، حيث واصل شباب الأهلي التفوق وتراجع أداء لاعبي الجزيرة عن الشوط الأول ولم ينجحوا في إدراك التعادل وبعدها زاد الفارق إلى أن وصل إلى 6 أهداف وظل الفارق مستمراً حتى نهاية المباراة 24-18، وأدار اللقاء الدولي عمر الزبير وخالد جمال وعلى الطاولة حسين السيد وخميس العشر والمراقب أحمد حسن.