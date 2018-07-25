واشنطن تحذر أوروبا من الإرهاب المدعوم من طهران

عواصم (وكالات)

جدد البيت الأبيض التأكيد على أن الهدف الأوحد للرئيس دونالد ترامب هو التأكد من عدم حصول إيران على السلاح النووي وحماية الأميركيين، وسط تعهد الجيش الأميركي بتأمين حرية تدفق النفط من مضيق هرمز، وتأكيد وزارة الدفاع (البنتاجون) أن التهديدات الإيرانية لم تدفع الجيش إلى تغيير وضعه أو زيادة القوات في الشرق الأوسط، فيما حذرت وزارة الخارجية، أوروبا من الإرهاب المدعوم من إيران، بالتزامن مع كشف وكالة المخابرات الداخلية الألمانية (بي.أف.في) عن وجود خطر متزايد لهجمات إلكترونية إيرانية على الشركات الألمانية والمؤسسات البحثية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز إن هدف ترامب الأوحد هو التأكد من عدم حصول إيران على السلاح النووي وحماية الأميركيين.

وجدد الجيش تعهده بتأمين حرية تدفق النفط من مضيق هرمز، وقال وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسة جون رود رداً على تصاعد التهديدات الإيرانية، وآخرها توعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة محمد باقري الولايات المتحدة بـ«رد فعل قوي لن تتخيله وستأسف عليه» «إن التهديدات لم تدفع الجيش إلى تغيير وضعه أو زيادة القوات في الشرق الأوسط، وأضاف «لم نغير وضعنا المتعلق بالقوات، رداً على أي من هذه التصريحات، ولا أعتقد أن هناك ما يبرر ذلك.. لن أوصي بذلك».

إلى ذلك، اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، النظام الإيراني، بالتسبب في المعاناة والموت والإرهاب للإيرانيين والعالم بأسره وخاصة أوروبا، وقال في تغريدات على «تويتر» «النظام الإيراني تسبب بالمعاناة والموت لشعبه والعالم. وفي أوروبا وحدها، أثارت الاغتيالات والتفجيرات التي دبرتها إيران، فضلاً عن الهجمات الإرهابية الأخرى، رعب عدد لا يحصى من البشر».