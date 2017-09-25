الوصل يكتسح كأس الإمارات للسباحة

دبي(الاتحاد)

سيطر نادي الوصل على النتائج الفردية والجماعية لبطولة كأس الإمارات للسباحة بالفوز بمرحلتي 11، 12 وكأس أحسن رقم عن طريق سالم غالب غانم، وسعيد أحمد فرج، وجاكوب بيتر، في البطولة التي أقيمت في مجمع حمدان الرياضي بمشاركة كافة الأندية بالإضافة إلى أكاديمية دولفن للسباحة الراعي الرسمي لكأس الإمارات.

كما فاز الوصل بجائزة أفضل رقم في مرحلة 13-14 سنة عن طريق السباح يوسف راشد المطروشي، وجاء في المركز الثاني حمدان محمد البلوشي من العين ثم عبد الله إبراهيم من الوصل في المركز الثالث، كما فاز الوصل بالمركز الأول في مرحلة 15-16 سنة وجائزة أفضل رقم عن طريق سين نيكول، وجاء زميله أحمد الجنيبي في المركز الثاني، ثم عبد الرحمن باشا من أكاديمية دولفين في المركز الثالث.

وفي مرحلة 17 سنة وما فوق فاز مبارك سالم، من نادي الوصل بجائزة أفضل رقم، وجاء محمد جاسم في المركز الثاني من الوصل أيضاً وجاء محمود محمد في المركز الثالث، وسيطر الوصل أيضاً على كؤوس المراحل السنية كافة، بداية من 11-12 عام وحتى العمومي، ليتوج الفريق في ختام البطولة بكأس الإمارات للسباحة للنسخة الثانية للموسم الرياضي 2017.