«فتيات الشارقة» يتصدرن الدرع العام لبطولات الشطرنج

الشارقة (الاتحاد)







أهدى مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، الإنجازات التي حققها النادي إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، على الدعم اللا محدود الذي يلقاه النادي والذي يحفز اللاعبات لتحقيق الإنجازات في كل البطولات.



وكان النادي قد حصل على درع التفوق العام لفئة الإناث للمرة الرابعة في تاريخه، في حفل تكريم أصحاب الإنجازات لعام 2016، الذي نظمه اتحاد اللعبة مؤخرا، كما تم تكريم فريق السيدات بالنادي لحصولهم على المركز الأول في بطولة الدوري العام للفرق 2016 بجانب حصول فريق 14 سنة، على المركز الأول في بطولة الدوري العام للفرق 2016، وفريق النادي تحت 10 سنوات لحصوله على المركز الثالث في بطولة الدوري العام للفرق 2016.

ووجهت كريمة المعيني رئيس مجلس إدارة النادي الشكر إلى الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وإلى عبدالعزيز النومان الأمين العام للمجلس والأعضاء على كل ما يقدموه من دعم معنوي ومادي للنادي والمساندة المستمرة ومتابعة كل البطولات، وهو ما يمثل مسؤولية كبيرة على الجميع أن نواصل بنفس المستوى من البطولات.



وأضافت المعيني أن النادي يملك قاعدة كبيرة من اللاعبات اللاتي يشاركن في كل البطولات، وقد عملنا لسنوات من أجل تأسيس هذه القاعدة، وبدأنا في جني الحصاد .