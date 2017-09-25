115 لاعباً يتنافسون على لقب «سيتيزن أبوظبي المفتوحة»

أبوظبي(الاتحاد)







تنطلق اليوم منافسات بطولة «جولف سيتيزن أبوظبي المفتوحة»، التي تقام في نادي ياس لينكس للجولف وتعد البطولة رقم 12 في الموسم السابع لجولة الجولف في دول مينا، المبادرة الرائدة من هيئة الشيخ مكتوم للجولف والمعتمدة والمانحة لنقاط التصنيف الدولي.



ويتنافس في البطولة 115 لاعباً من 26 دولة عربية وأجنبية، منهم 5 لاعبين إماراتيين، هم: أحمد المشرخ في فئة المحترفين، وخالد يوسف وعبدالله المشرخ وأحمد سكيك وسهيل المزروعي في فئة الهواة، إلى جانب لاعبين من السعودية، البحرين، الأردن، لبنان، أندورا، أستراليا، كندا، تشيلي، التشيك، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، الهند، إيطاليا، كينيا، إيرلندا الشمالية، أسكتلندا، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تايلاند، الولايات المتحدة الأميركية وويلز.

وتقام البطولة بنظام ثلاث جولات تمتد حتى يوم الأربعاء المقبل، حيث يتأهل في ختام أول جولتين 50 لاعباً ممن حققوا أفضل النتائج، لتقام الجولة النهائية لتحديد الفائزين بلقب المحترفين والهواة والجوائز التشجيعية للاعبين العرب.



يتصدر اللاعبين الهواة الإنجليزي تود كليمينتس بمجموع 181 نقطة، وبالمركز الثاني مواطنه سام هوبداي بمجموع 154 نقطة، وبالمركز الثالث السويسري مايكل هارادين المقيم في دبي بمجموع 140 نقطة.



وتعد الجولة التي انطلقت بفكرة ومبادرة إماراتية نحو نشر وتطوير رياضة الجولف وتعزيز مستويات اللاعبين العرب تحديداً، الجولة الوحيدة المعتمدة على مستوى المنطقة من قبل الجهات الدولية المانحة لنقاط التصنيف العالمي المؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.



وتحدث محمد جمعة بوعميم، رئيس جولة الجولف في دول مينا، بمناسبة إقامة هذه البطولة، قائلا: تعتبر أبوظبي سباقة في دعم رياضة الجولف في الإمارات والمنطقة، إلى جانب تميزها العالمي باحتضانها بطولات دولية كبرى، وما تسخره من جهود لدعم جولة الجولف في دول مينا عبر إقامة هذه البطولة، إنما يرسخ هذه الجهود التي نتطلع من خلالها لمنح لاعبينا واللاعبين العرب المجال لتطوير قدراتهم والمنافسة مع لاعبين من مختلف دول العالم، والارتقاء بمستوياتهم، والاستفادة من هذه الأندية الحديثة التي تزخر بها الدولة.