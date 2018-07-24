«هيئة التفاوض» تحدد أسماء مرشحيها للجنة الدستورية

باريس (وكالات)

قالت قناة «روسيا اليوم»، أمس، إنها حصلت على قائمة بأسماء المرشحين للجنة الدستورية عن «هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية»، ونقلت القناة عن نصر الحريري، رئيس هيئة التفاوض المعارضة، أنه إضافة للقائمة الموجودة، شكلت الهيئة فريقاً من الخبراء القانونيين والدستوريين ذوي الخبرة لدعم العملية الدستورية بكل الخبرات والكفاءات الإضافية المطلوبة، مشيراً إلى أن ما تم تناقله من أسماء لقائمة مرشحي هيئة التفاوض للجنة الدستورية في وقت سابق، «غير دقيق».

ونشر الحريري سلسلة تغريدات على «تويتر» أكد في إحداها أن آليات ومعايير الاختيار لقائمة هيئة التفاوض للجنة الدستورية، تمت على أساس الاختصاص والكفاءة أولاً، ومن ثم تمثيل النساء ومكونات الشعب السوري، إضافة إلى تمثيل أوسع للشباب والأكاديميين والسياسيين المؤمنين بأهداف الثورة في تحقيق الانتقال السياسي في سوريا. وأضاف «نعيد تأكيدنا على المبدأ الأساسي للعملية التفاوضية والذي تم اعتماده منذ انطلاقها، ولا يعتمد الاتفاق على شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء»، في إشارة إلى السلال الأربع التي تم تبنيها، ممثلة بإقامة هيئة الحكم الانتقالي وخلق بيئة آمنة ومحايدة وفق بيان جنيف 2012 من شأنها أن تعطي فرصة حقيقية للدستور المأمول أن يطبق واقعياً، ويعطي فرصة جديدة للشعب السوري أن يستعيد حياته السياسية والحقوقية.