«إماراتي» يتفوق في نيوبري

دبي (الاتحاد)







أهدى «إماراتي» الفوز الثاني إلى مالكه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية بتصدره شوط (ويدجوود استيتس نوفيس ستيكس- الفئة الثانية) لمسافة 1400م، وبزمن قدره 1:24:01 د، وذلك في اليوم الثاني لسباقات عطلة نهاية الأسبوع الدولية للخيول التي اختتمت منافساتها مساء أمس في نيوبري، في حين فاز الجواد «جيمس جارفيلد» للمدرب جورج سكوت، وبقيادة الفارس فرانكي ديتوري بجائزة الشوط الرئيس الرابع «سوق دبي الحرة ميل ريف ستيكس» المجموعة الثانية، لمسافة 1200م، واستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي جائزة الشوط المالية البالغة 75,000 جنيه إسترليني. ومن المتوقع أن يغادر غارفيلد إلى كاليفورنيا الشهر المقبل للمشاركة في سباقات بريدرز كاب جوفنايل تيرف.



وقدم الفارس المخضرم ديتوري خلال السباق عرضاً قوياً على صهوة جيمس جارفيلد، وختم فوزه بقفزته الاستعراضية الطائرة المحببة لدى الجمهور أثناء ترجله عن حصانه في منطقة الفائزين. ونجح «بروكوكو» في تحقيق لقب الشوط الخامس (سوق دبي الحرة هانديكاب) لمسافة 2000 متر، والذي بلغ مجموع جوائزه المالية 75,000 جنيه إسترليني، بعد أن قطع المسافة بزمن قدره 2:04:62 د، بقيادة الفارس ديفيد بروبير، وتحت إشراف المدرب أندرو بولدينج الذي تلقى تهاني الفوز من والده آيان بولدينج، مدرب حصان السباقات العريق ميل ريف.

وقاد الفارس ديفيد آلان الجواد «تيك أوفر» ذي الأعوام العشرة، ويدربه ديفيد جريفيث، للفوز بشوط الكأس العالمي لمطار دبي الدولي (المجموعة الثالثة) لمسافة 1,000 متر، الذي بلغ إجمالي جوائزه المالية 60,000 جنيه إسترليني.