العبادي يوافق على 7 آلاف وظيفة لذي قار المضطربة

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

أعلنت محافظة ذي قار التي شهدت تظاهرات احتجاجية على مدى الأسبوعين الماضيين، أمس، عن موافقة رئاسة الوزراء العراقي حيدر العبادي، على إطلاق 7 آلاف درجة وظيفية للمحافظة، مبينة أن ذلك جاء ضمن المطالب التي رفعتها المحافظة إلى الحكومة الاتحادية، في وقت أكدت مفوضية حقوق الإنسان، أن القوات الأمنية أطلقت سراح 12 متظاهراً تم توقيفهم أثناء الاحتجاجات المطلبية بمحافظة البصرة، مطالبة بالإفراج عن المحتجزين الباقين.

وقال محافظ ذي قار يحيى الناصري في بيان «الحكومة المحلية حصلت على موافقة رئيس مجلس الوزراء على إطلاق التعيينات بدوائر المحافظة بواقع 7 آلاف درجة وظيفية»، مبيناً أنه ««تمت مفاتحة وزارة المالية لتوفير الغطاء المالي لتلك الدرجات».

وأضاف الناصري ««نحن بانتظار توفير الغطاء المالي من قبل وزارة المالية لتلك الدرجات خلال الأسبوع المقبل»، لافتاً إلى أن «خلية الأزمة تواصل اجتماعاتها اليومية ولديها أعضاء في بغداد يتابعون تنفيذ مطالب المحافظة مع الوزارات والجهات المعنية». وتابع أن «الدرجات الوظيفية هي ضمن المطالب التي رفعتها المحافظة إلى رئيس الوزراء خلال لقائه شيوخ ووجهاء ذي قار»، وفي 19 يوليو الحالي، عقد العبادي، اجتماعاً موسعاً مع شيوخ ووجهاء وحكومة ذي قار المحلية للاستماع لمطالب المحافظة، ووجه بتنفيذ مجموعة من القرارات بينها إطلاق التعيينات، ودفع حصة المحافظة من «البترودولار».

وفيما اجتاحت التظاهرات المطلبية العارمة محافظات جنوب ووسط العراق، إضافة إلى العاصمة بغداد، احتجاجاً على نقص الخدمات وفرص العمل للعاطلين، كشفت مصادر مطّلعة عن سفر أكثر من 350 سياسياً ووزراء ونواب سابقين مع عوائلهم إلى خارج البلاد عبر مطارات بغداد والنجف وأربيل خلال الـ72 ساعة الماضية.

وذكرت المصادر أن إحصائيات مطارات بغداد والنجف وأربيل، كشفت مغادرة أكثر من 1300 من السياسيين والوزراء والنواب السابقين مع أطفالهم ونسائم وأقاربهم، مشيرة إلى أن معظم المجمعات السكنية في المنطقة الخضراء المُحصّنة وسط بغداد، باتت خالية من شاغليها الذين توجهوا في إجازات إلى الخارج.