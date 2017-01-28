«الملاكمة» يخوض تحدي «العربية» مارس المقبل

أمين الدوبلي (أبوظبي)

قرر مجلس إدارة اتحاد الملاكمة، برئاسة أنس العتيبة، تأجيل معسكر المغرب للمنتخب لمدة أسبوعين، والذي كان من المقرر أن يقام نهاية الشهر الجاري، وذلك على ضوء آخر المستجدات الخاصة بتأجيل البطولة الخليجية التي كان من المقرر لها أن تقام في قطر فبراير المقبل، بناء على طلب سعودي. وأكد عبدالله الزعابي أن مجلس الإدارة اعتمد خطة النشاط للموسم الجديد، والتي تتضمن المشاركة في بطولة العرب للشباب بالقاهرة مارس المقبل، وإقامة معسكر في بلغاريا، استعداداً لتلك البطولة نهاية فبراير المقبل، تتخلله مشاركات مع فرق وأكاديميات من بلغاريا. وقال الزعابي: تمت الموافقة أيضاً على المشاركة في بطولة آسيا للرجال بإندونيسيا في مايو، ومعسكر يسبقها في إحدى دول شرق القارة مثل الفلبين أو تايلاند لمنتخبا الرجال، والشباب أيضاً، لأن منتخب الشباب سوف يشارك هو الآخر في بطولة آسيا التي تقرر لها أن تقام في تايلاند يونيو المقبل، كما تمت الموافقة على المشاركة في بطولة آسيا للناشئين في الفلبين أغسطس المقبل، وإقامة معسكر تدريبي خارجي لها لتجهيز اللاعبين وإعدادهم للبطولة، في نفس الوقت الذي تمت الموافقة على المشاركة في إحدى البطولات الدولية خلال أكتوبر المقبل، للحفاظ على المستوى الفني لمنتخب الرجال.

وعن النشاط المحلي، قال عبدالله الزعابي: الخطة التي اعتمدها المجلس تضمنت على 5 بطولات محلية، و3 بطولات للناشئين والواعدين، لأننا نهتم جداً في تلك المرحلة ببناء فريق للمستقبل قادر على تحقيق إنجازات قارية على المدى المتوسط والعالمي على المدى البعيد. وعن بطولة الخليج في حالة إقرارها، قال: سوف نشارك فيها لأنها ضمن أولوياتنا، خاصة أن الإمارات تتولى رئاسة اللجنة التنظيمية الخليجية برئاسة الشيخ حامد بن خادم بن بطي آل حامد، ويتولى حسن الحمادي منصب الأمين العام.