إسرائيل تسقط سوخوي سورية وتؤكد مقتل قائدها وفقد آخر

عواصم (وكالات)

أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط دفاعاته مقاتلة سورية طراز سوخوي 27 أمس، بإطلاق صاروخي باتريوت عليها بعد اختراقها «المجال الجوي» بنحو كيلومترين، في إشارة إلى الجولان المحتل، نافياً علمه بما حدث لطاقمها، بينما أكد الجيش السوري، الحادثة قائلاً، إن «قوات الاحتلال استهدفت

إحدى طائراتنا الحربية أثناء دكها لتجمعات «الإرهابيين» في صيدا على أطراف وادي اليرموك في الأجواء السورية غربي درعا، مضيفاً أن «العدو» يؤكد تبنيه للمسلحين بهذا الاستهداف. وفي وقت لاحق، أكد مصدر عسكري سوري، مقتل العقيد طيار عمران مرعي، إثر إسقاط الاحتلال طائرته قرب جيب يحتله مسلحو «داعش» عند المثلث السوري الأردني مع الجولان، فيما لا يزال مصير الطيار الآخر مجهولاً.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن المقاتلة التي تم إسقاطها «انتهكت على نحو جسيم» اتفاق فض الاشتباك في الهضبة الاستراتيجية المبرم عام 1974 والذي تراقبه الأمم المتحدة، ملمحاً إلى «فك اتفاق الاشتباك» بالقول «قواتنا قامت بالعمل المناسب.. نطالب سوريا باحترام اتفاقية فك الاشتباك بحذافيرها». وفي وقت سابق أمس، كشف مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو رفض مقترحاً روسياً حمله وزير الخارجية سيرجي لافروف، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف، يقضي بـ«إبقاء الميليشيات الإيرانية المتحالفة مع قوات النظام السوري على بعد 100 كلم على الأقل من خط وقف النار» على الحدود مع الجولان المحتل، مضيفاً أن رئيس حكومة الاحتلال أبلغ المبعوثين الروسيين بأن بلاده «لن تسمح للإيرانيين بترسيخ وجودهم في سوريا حتى على بعد 100 كلم من الحدود مع الجولان.

بالتوازي، أكد السكرتير الصحفي لدى سفارة إسرائيل في موسكو ألكس كاغالسكي، أن بلاده «ستمنع نشر أي صواريخ بعيدة المدى في سوريا لأن هدفها الوحيد سيكون ضرب إسرائيل» كما أنها لن تقبل وجود القوات الإيرانية أو الموالية لها على الأراضي السورية.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه «راقب من كثب اختراق المقاتلة السورية المجال الجوي الإسرائيلي مسافة كيلومترين. وتم إسقاطها بإطلاق صاروخين طراز باتريوت» مضيفاً أن «في حالة تأهب قصوى، وسيواصل التحرك ضد أي انتهاك لاتفاقية فصل القوات عام 1974».