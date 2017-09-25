5 فرسان يمثلون الإمارات في «حواجز الأمم»

أبوظبي (الاتحاد)







يشارك فريق فرسان الإمارات للمرة الأولى مرة في نهائي لونجين قفز الحواجز لكأس الأمم التابع للاتحاد الدولي للفروسية التي تقام الخميس المقبل في نادي ريال دي بولو في برشلونة، وتعد المسابقة الأفضل.



وقال إنجمر دي فو رئيس الاتحاد الدولي للفروسية: «البطولة هي التحدي الأكبر والأرقى في رياضة الفروسية. يسرنا أن يتنافس فريق فرسان الإمارات هذا العام للمرة الأولى في برشلونة احتفالاً بمرور 108 أعوام في عام 2017 مما يدل على نجاح ونمو هذه الرياضة في الإمارات والخليج».

جدير بالذكر أن شركة لونجين قامت بتوقيع عقد شراكة مع الاتحاد الدولي للفروسية في أغسطس بخصوص بطولة نهائي لونجين في قفز الحواجز لكأس الأمم بالإضافة إلى تمديد نطاق الاتفاقية على المستوى الدولي بوصفها الشريك الرئيس للاتحاد، والشريك الأهم لنهائيات مسابقات قفز الحواجز في كأس الأمم لعام 2017، حيث ستظل لونجين شركة التوقيت الرسمي والساعة المعتمدة للاتحاد الدولي للفروسية.

