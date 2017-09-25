5 فرسان يمثلون الإمارات في «حواجز الأمم»

أبوظبي (الاتحاد)
يشارك فريق فرسان الإمارات للمرة الأولى مرة في نهائي لونجين قفز الحواجز لكأس الأمم التابع للاتحاد الدولي للفروسية التي تقام الخميس المقبل في نادي ريال دي بولو في برشلونة، وتعد المسابقة الأفضل.
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جدير بالذكر أن شركة لونجين قامت بتوقيع عقد شراكة مع الاتحاد الدولي للفروسية في أغسطس بخصوص بطولة نهائي لونجين في قفز الحواجز لكأس الأمم بالإضافة إلى تمديد نطاق الاتفاقية على المستوى الدولي بوصفها الشريك الرئيس للاتحاد، والشريك الأهم لنهائيات مسابقات قفز الحواجز في كأس الأمم لعام 2017، حيث ستظل لونجين شركة التوقيت الرسمي والساعة المعتمدة للاتحاد الدولي للفروسية.
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