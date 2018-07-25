مندوب فلسطين بمجلس الأمن: متى ينفد صبر العالم تجاه جرائم الاحتلال؟

عبد الرحيم الريماوي، علاء المشهراوي، وكالات (القدس، رام الله، غزة، نيويورك)

عقد مجلس الأمن الدولي، في نيويورك، أمس ، جلسة مفتوحة حول الحالة الفلسطينية. وقال مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، مخاطبا الجلسة إن إسرائيل لا تهدف إلى الوصول إلى تسوية للقضية الفلسطينية وإقرار حل الدولتين، فضلاً عن أنها تنتهك القانون الدولي وتمارس جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وتابع متسائلا: «متى ينفد صبر العالم تجاه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل». وأضاف منصور أن الحكومة الإسرائيلية هي حكومة مستوطنين، موضحاً أن الاحتلال ينكر حق أمة كاملة ويعمد في تهجير الفلسطينيين ينفذ سياسته التوسعية التي تعتمد على توسيع المستوطنات، متسائلاً: «أليست هذه السياسات خطيرة لكى تستحق إجراءات دولية طال انتظارها قبل أن يفوت الأوان في حفظ السلام»، مشدداً على أن غياب المساءلة عن الانتهاكات لا يجدى نفعاً ولابد من خطة سلام تستند للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة».

من جهته قدم المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، خلال الجلسة إحاطة باسم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، حول الأوضاع على الأرض في فلسطين، وما هو المطلوب من مجلس الأمن ليتحمل مسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وقال ميلادينوف، إننا لن نسمح باندلاع حرب في قطاع غزة ونعمل على توفير المساعدات الإنسانية لها، وإنه يتوجب معالجة القضايا الإنسانية في قطاع غزة، وإن علينا العمل على حل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بالتعاون مع مختلف الشركاء الدوليين والإقليميين ولدعم عملية المصالحة الفلسطينية الداخلية والمضي بتحسين البنى التحتية في قطاع غزة، وأن خلق فرص عمل يعد أساسيا في قطاع غزة.