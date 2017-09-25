جمعية الصحفيين تستضيف العرض المسرحي «سنة أولى»



تاريخ النشر: الإثنين 25 سبتمبر 2017 دبي (الاتحاد) استضافت جمعية الصحفيين بمقرها في أبوظبي مساء أمس العرض المسرحي «سنة أولى» من تأليف وإخراج صالح كرامة العامري، بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين وجمهور المسرح. وثمن كرامة احتضان جمعية الصحفيين لأعماله المسرحية متوجهاً بخالص الشكر والتقدير إلى الكاتب الصحفي محمد يوسف رئيس الجمعية على تشجيعه الدائم لفريق العمل، حيث إن هذا هو العمل المسرحي الثالث الذي يتم التدريب عليه وعرضه في الجمعية. وقال كرامة، إن المسرحية جزء من رباعية تحمل العناوين الآتية: سنة أولى، سيادة المخلص، واسيني، مزيد من الكلام، كتبها بين عامي 2012 و2014. وأضاف أن جميع أجزاء المسرحية مكتوبة باللغة العربية الفصحى باستثناء، «سنة أولى» الذي جاء بلهجة محكية قريبة من الفصحى، وهي تعالج مشكلات اجتماعية وقضايا تمس المجتمع.