قتيلان بهجوم على مركز للشرطة شرق ليبيا

بنغازي (أ ف ب)

قتل شخصان وجرح ثلاثة آخرون في هجوم على مركز للشرطة في شرق ليبيا، بحسب ما أعلن مصدر طبي، وأعلن مستشفى اجدابيا أمس في بيان أنه استقبل «شهيدين وثلاثة جرحى إثر الهجوم والاشتباكات بمنطقة العقيلة» الواقعة على بعد 120 كيلومتراً غرب اجدابيا.

وأشار المستشفى إلى أن القتيلين تابعان لمركز شرطة العقيلة. وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية التابعة للسلطات الموازية في شرق ليبيا لوكالة فرانس برس أن مسلحين شنوا «هجوماً على مركز شرطة العقيلة.. قرابة الساعة الثالثة فجر الثلاثاء».

وتابع المصدر الذي طلب عدم كشف هويته أن المهاجمين «أحرقوا جزءاً كبيراً من مبنى المركز»، مضيفاً أن شرطياً تمكن من الفرار لكن «اثنين آخرين مصيرهما مجهول». ولم تتبن أي جهة الهجوم على الفور، وسبق أن شهدت مدينة اجدابيا الواقعة على بعد حوالى 840 كيلومتراً شرق طرابلس، هجمات دامية لتنظيم داعش الإرهابي استهدفت خصوصاً حواجز لعناصر في الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. وفي 3 يونيو، أدى هجوم إلى مقتل امرأة وإصابة خمسة أشخاص كانوا «يعبرون» في سيارة أمام مركز شرطة القنان على بعد 18 كلم جنوب اجدابيا، حيث حاجز لقوات الأمن، وفي 22 مايو، قتل عسكريان على الأقل، وخطف آخر في هجومين استهدفا نقاط أمن نصبها الجيش الوطني الليبي، تبناهما تنظيم داعش الإرهابي، ولا تزال ليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وتتنازع السلطة فيها حكومتان: حكومة الوفاق ومقرها في طرابلس، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها حفتر.