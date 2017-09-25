جناح متنوع لاتحاد الكتاب

العين (الاتحاد)

يشارك اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في فعاليات معرض «العين تقرأ»، الذي يقام في القاعة الأولى في مركز العين للمؤتمرات، من خلال جناح خاص لمنشورات الاتحاد، إضافة إلى مشاركة فاعلة في البرنامج الثقافي المصاحب، حيث يضم برنامج المعرض محاضرات وندوات وأمسيات لنخبة من كبار الكتاب والأدباء الإماراتيين. وقال عبدالله السبب عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات مدير النشر والتوزيع في بيان صحفي، أمس، إن العلاقة بين الاتحاد ودار الكتب الوطنية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي نموذج لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين المؤسسات الثقافية الوطنية، وهي قائمة على رؤية مشتركة تجاه الثقافة من حيث هي مجال للتفاعل والمشاركة وتبادل الخبرات، مؤكداً أن معرض العين للكتاب أصبح ظاهرة ثقافية لها تقاليدها التي أرساها عبر دوراته السابقة. فيما أشار محسن سليمان عضو مجلس إدارة الاتحاد المدير المالي إلى أن المبدع الإماراتي تجاوز في حضوره الساحة المحلية إلى الساحتين العربية والعالمية، وهذا الزخم من الفعاليات التي يشارك فيها باستمرار هي إحدى أهم عوامل صقل تجربته، مؤكداً أن مشاركات الكتاب والأدباء الإماراتيين متنوعة وغنية، إضافة إلى جناح الاتحاد الذي يشتمل على عدد وافر من العناوين في مختلف حقول الأدب والفكر والثقافة.