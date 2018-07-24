محتجون ينهبون منظمات إغاثة في جنوب السودان

جوبا (أ ف ب)

نهب محتجون غاضبون الاثنين مجمعات نحو عشر منظمات إنسانية، بعدما دخلوها عنوة في جنوب السودان المضطرب، بحسب ما ذكرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، لافتة إلى أن اثنين من موظفيها جرحا.

وقالت المفوضية، إن «المحتجين دخلوا عنوة مجمع المفوضية العليا ونهبوا مكاتبها ومسكنها»، مضيفة أن السكان المحليين طالبوا بفرص عمل، واتهموا المنظمات الإنسانية بتعيين موظفين من خارج ولاية مابان الجنوبية الغربية.

وأضافت أنه تم كذلك «مهاجمة ونهب مجمعات عشر منظمات إنسانية أخرى اضافة إلى مكتب مفوضية شؤون اللاجئين».ودانت المفوضية العليا الهجوم «الذي أصيب فيه اثنان من الموظفين».

وقال مسؤول المفوضية العليا المكلف شؤون جنوب السودان فنسنت كويسي باركر «هذا عمل عنف مجنون ومؤسف للغاية تجاه منظمات انسانية». واستهدف موظفو الإغاثة مراراً خلال الحرب الأهلية الدائرة في جنوب السودان منذ أربع سنوات، حيث قتل 100 منهم منذ اندلاع القتال في ديسمبر 2013، بحسب الأمم المتحدة.