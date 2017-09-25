أكاديمية الشعر تشارك بـ 157 إصداراً

العين (الاتحاد)

تشارك لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ضمن فعاليات الدورة التاسعة من معرض «العين تقرأ» للكتاب، وتعرض ما يقارب 157 من إصداراتها المُتخصّصة في مجالات الشعر «النبطي والفصيح» والأدب والبحوث والدراسات النقدية والتحليلية.

وأكد سلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر بأبوظبي، أهمية المشاركة المستمرة في هذا الحدث الثقافي المهم الذي يتيح للناس الفرصة للوصول إلى الكتب والقراءة، والتعرف أيضاً إلى الثقافة الإماراتية الثرية. كما يستقطب عشرات الآلاف من القراء، ويعد منبراً يجلب شغف القراءة للجميع.

وصرح العميمي، أن الأكاديمية تسعى من خلال مشاركتها في إبراز ملامح الهوية الوطنية من خلال الإصدارات التوثيقية ودواوين الشعر النبطي والفصحى، هذه اللغة التي أثبتت على مدى العصور أنها اللغة الباقية، فالكتاب بكل فروعه هو لغة سلام وحب وتسامح، وقد شهد جناح الأكاديمية ومنذ اليوم الأول إقبالاً جيداً وملحوظاً.

كما أشار إلى أن الأكاديمية حريصة على التواجد في معارض الكتب كافة بدولة الإمارات، والعديد من الفعاليات المميزة التي تساهم في إبراز دور الإمارات الرائد في المشهد الثقافي العالمي، وتمثل ملتقى مهماً للوصول للقارئ والمختص والمُهتم.

وأضاف قائلاً: «بعد عقدٍ من الزمان، نفخر بجميع الإصدارات التي رفدت بها أكاديمية الشعر المكتبة العربية، من دواوين الشعر الفصيح والشعر النبطي، والبحوث المُختصّة والدراسات الأدبية النقدية والتحليلية».