«كويك أند رييز» بطل كأس رئيس الدولة للخيول

لويفيل (الاتحاد)

واصلت سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة نجاحاتها الباهرة بتألق جديد في المحطة الأمريكية السابعة، التي استضافها أمس الأول مضمار تشرشل داونز العالمي «أشهر مضامير السباقات الأمريكية».

أقيم السباق ضمن النسخة الرابعة والعشرين للكأس الغالية، برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، دعماً لإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل عالمياً، بما يتماشى مع نهج المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

شهد مضمار «تشرشل داونز العريق»، معقل سباقات ديربي كنتاكي وكأس البريدرز، ترحيباً كبيراً باحتضان السباق الذي أقيم للعام الثاني على التوالي، والمخصص للخيول العربية الأصيلة من عمر 4 سنوات فما فوق، لمسافة 1600 متر، بمشاركة 9 من نخبة الخيول العربية الأصيلة المصنفة عالمياً في الولايات المتحدة الأميركية، كما أقيم السباق ضمن الفئة الأولى بمجموع جوائز 100 ألف دولار، وتميز السباق بحضور جماهيري غفير اكتظت به مدرجات مضمار تشرشل. وتوج الجواد «كويك أند رييز» للمالك توم فريتيس، بإشراف المدربة إيشلي لاين وقيادة الفارس روكو جونيور جوزيف، بطلاً للمحطة الأميركية السابعة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، إثر قطعه مسافة السباق بزمن 1:54:39 دقيقة، حيث تمكن من فرض سيطرته على السباق ونجح في الأمتار الأخيرة من كسب التحدي أمام المنافسين الآخرين، وحل بالمركز الثاني «إيسترن مان»، في حين جاء بالمركز الثالث بطل النسخة الماضية «باديس دي».

وفي ختام السباق قام طلال الهاشمي مدير إدارة الشؤون الفنية، وسعيد المهيري رئيس قسم العلاقات العامة بمجلس أبوظبي الرياضي، وكيفن فلينري رئيس مضمار تشرشل داونز، بتتويج البطل وتقديم الكؤوس للمالك توم فريتيس والمدربة إيشلي لاين والفارس روكو جونيور جوزيف.