هزاع بن طحنون يفتتح معرض العين التاسع للكتاب

العين (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، افتتح الشيخ هزاع بن طحنون بن محمد آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين فعاليات الدورة التاسعة من معرض العين للكتاب، الذي يقدم العديد من الإصدارات الفكرية للكتاب الإماراتيين في مختلف حقول الأدب والشعر والتاريخ، بحضور معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وسيف سعيد غباش مدير عام دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، والشيخ سالم بن ركاض عضو المجلس الوطني سابقاً.

وانطلقت فعاليات المعرض على أنغام عرض موسيقي بعنوان: جنة زايد، قدمه مجموعة من الأطفال الموهوبين الذين شدوا بأغنيات إماراتية وعربية وإنجليزية في تناغم جميل، وجال الشيخ هزاع بن طحنون بن محمد آل نهيان على أجنحة دور النشر المشاركة كافة، مطلعاً على أحدث إصدارات الكتب المتنوعة التي يعرضها أكثر من 90 عارضاً، يقدمون آلاف العناوين من الكتب والمراجع العلمية والأدبية باللغتين العربية والإنجليزية، مع الاهتمام بالكتب والأنشطة الموجهة للأطفال. كما اطلع على المحتوى الفكري والثقافي الثري الذي تقدمه مختلف الفعاليات لزوار المعرض، بما يسهم في تعزيز النشر الإماراتي والكتاب.

وقال معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: «يشارك في المعرض هذا العام 90 عارضاً محلياً وإقليمياً، بزيادة 17% عن الدورة السابقة على مساحة 3302 بزيادة 20%، ومن المتوقع أن يتخطى عدد زوار المعرض هذا العام 47 ألف زائر، من بينهم طلاب المدارس والعائلات والشباب بزيادة مقدارها 9% عن الدورة الثامنة، الأمر الذي يعكس نمو الاهتمام بالثقافة وصناعة الكتب في منطقة العين بشكل كبير على مدار الأعوام السابقة، من خلال هذا المعرض الذي يعد الأكبر من نوعه في منطقة العين، والذي يسهم في تحفيز عادات القراءة لدى جميع شرائح المجتمع من خلال ما يقدمه من مجموعة غنيّة ومتنوعة من الكتب والأنشطة والفعاليات التي تتوجه لجميع أفراد الأسرة الواحدة».

وأكد معاليه: «يعد معرض العين للكتاب فرصة حقيقية أمام مجتمع هذه المنطقة لتلاقي الأفكار وتبادلها، من خلال رؤية ومحاورة أهم الكتاب والمثقفين المحليين والعرب والأجانب أيضاً، بالإضافة إلى أهم دور النشر ومؤسسات الإنتاج الثقافي المحلية، وبالتالي إتاحة الفرصة أمام الناشر لعرض جديده أمام جمهور العين. كما يساهم المعرض في خلق أجواء من التفاعل الفكري أولاً بين رواد المعرض، ومنبراً مفتوحاً على كل الثقافات، فتظهر الإبداعات الأدبية بكل مجالاتها الشعرية والروائية والنقدية والفكرية والسياسية والعلمية، فيقدم نتاجات النخب المخضرمة المقيمة على أرض الإمارات مع الأجيال الصاعدة في هذه المجالات».

ويشهد المعرض انعقاد مجموعة من الندوات الثقافية والأدبية التي تناقش العديد من المواضيع والأفكار المتعلقة بالمجتمع والتربية، يقدمها مجموعة من رواد الفكر والمثقفين والكتاب والصحفيين. كما يحتفي معرض العين للكتاب بباقة مختارة من الكتاب والمؤلفين الإماراتيين، من خلال برنامج ثقافي يسلط الضوء على التجربة الغنية لهؤلاء المبدعين، مع استعراض خلاصة نتاجهم الفكري والثقافي، ومن بين هذه الندوات «أحمد راشد ثاني - على الباب موجة، جائزة الإمارات للرواية.. تقدير ودعم الموهبة، المعتقدات الشعبية بين الحقيقة والخيال، استراتيجيات القراءة وآدابها»، وغيرها الكثير. بالإضافة إلى ذلك يقدم المعرض برنامجاً حيوياً للناشئة، يراعي احتياجاتهم العمرية المختلفة، وذلك من خلال «ركن الإبداع» الذي يشكل نقطة جذب لرواد المعرض من الأطفال.

كما سيتخلل المعرض ندوات وجلسات نقاشية عن أسلوب التعامل وفن الحياة وتربية الأطفال من بينها «لنربي بإيجابية، طفولة بلا عنف، اصنعي ذكاء طفلك»، وغيرها الكثير.

بدوره، يشارك مركز القطارة للفنون التابع لدائرة الثقافة والسياحة في معرض العين للكتاب عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية.

ويشهد المعرض حفل الإعلان عن الفائزين في الدورة الأولى من جائزة شما محمد للأدب التي شملت مجالات القصة القصيرة والشعر «النبطي والفصيح» وأدب الطفل. ولأول مرة يشارك معرض العين للكتاب زواره من محبي فن الكوميكس هواياتهم عبر تخصيص مجموعة من ورش العمل والعروض المتعلقة بهذا الفن وهي: ورشة تصنيع الأزياء الكرتونية، العرض العسكري «حرب النجوم»، عرض ديزني، الكوسبلاي المتجول، مسرحية قوة القيادة «حرب النجوم». ويعمل معرض العين للكتاب على إبراز الوجه الثقافي لمدينة العين وتوثيق العلاقة بين القارئ والكتاب، بما يسهم في تعزيز الانتماء والولاء الوطني. كما أسهم المعرض على مدى سنواته السابقة بالارتقاء بالساحة الثقافية في مدينة العين، ونمو الاهتمام بصناعة الكتب، بما يتناسب ورؤية وأهداف دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، الرامية إلى تعزيز ودعم الأنشطة والفعاليات الثقافية بمدينة العين.