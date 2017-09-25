210 فرسان في ختام «تدريبية» الشارقة للحواجز

الشارقة (الاتحاد)







نظم نادي الشارقة للفروسية والسباق البطولة الصيفية العاشرة لقفز الحواجز والتي تعد ختاما للموسم الصيفي التدريبي بالنادي، وجمعت المنافسات 210 فرسان وفارسات من فرسان مدرسة التدريب بنادي الشارقة للفروسية ونادي عجمان للفروسية وإسطبلات الصافنات ونادي مندرة للفروسية وإسطبلات الغيث ونادي جبل علي للفروسية وإسطبلات الفلاح وإسطبلات الفرسان.



وحصل على المركز الأول في الشوط الرئيس بارتفاع 160 سم كل من الفرسان محمد سلطان اليحيائي بجواده «المزيونة» والفارس عبد الله أمين على صهوة «فيفي» والفارس هشام غريب بالجواد «لونار»، بينما كان المركز الرابع من نصيب الفارس شفيق دركشلي بالجواد «أولك» وفي المركز الخامس أيمن ناصر العنيس ب «تروي».

شارك في الشوط الأول مبتدئين 76 فارسا تنافسوا على قطع المسار دون أخطاء وضمن الزمن المحدد بحواجز يصل ارتفاعها حتى 70 سم، أنهى المسار من دون أخطاء 36 فارسا هم: شيخة المدفع، هيا الشامسي، جواهر إبراهيم، محمد سلطان اليحيائي، الشيخ علي النعيمي، محمد حمد الكربي، سيما ياسر، عبد الله محمد، خالد النعيمي، سيف الكربي، محمد إبراهيم الناخي، ياسمين حمادي، خليفة الشامسي، إيزابيل موندي، إيمن مراياتي، خلود الحوسني، فردريك جروفيد، خالد ظاهر، خلفية الشامسي، خلود سعد، روث تايلور، لطيفة محمد الجاسم، عمرو أبو طالب، نادر بابولي، عمر الحاج، لورا نانرس، عماد غريب، هشام غريب، لطفي السيد، باسل الهندي، كريم الحصري، فرديك بانريز، وعبد الله أمين. وفي الشوط الثاني أنهى 21 فارساً المسار من دون أخطاء، وفي الشوط الثالث ضد الزمن بجولة واحدة بلغ عدد الفرسان المشاركين 57 فارساً وفارسة، وتصدر الفارس هشام غريب بالمركزين الأول والثاني، حيث كان أولا على جواده «دامسكوس سكاي وجاء ثانيا«لونارد»، فيما حل ثالثا الفارس أيمن ناصر العنيس على جواده«تروي»، فيما كان المركز الرابع من نصيب الفارسة أنيتا ساندي على جوادها«كليكس» وكان المركز الخامس من نصيب الفارس موفي الكربي بـ «أس. أس كواليف».