برويدي يتهم مبعوثاً أممياً سابقاً بالتواطؤ مع قطر

واشنطن (مواقع إخبارية)

أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أن إليوت برويدي، مسؤول جمع التبرعات لحملة الرئيس دونالد ترامب، اتهم في دعوى قضائية قدمها إلى محكمة في ولاية كاليفورنيا هذا الأسبوع، مبعوث الأمين العام السابق للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، بالعمل وكيلاً غير معلن لقطر، وبالمشاركة في تسريب محتوى بريده الإلكتروني الذي تعرض لاختراق، العام الماضي.

وأكدت الصحيفة في تعزيز لتقرير سابق نشرته صحيفة «بوليتيكو» بهذا الصدد رفض بن عمر الاستجابة للتعليق على الاتهامات، وكذلك المتحدث باسم السفارة القطرية في واشنطن. وأشارت إلى أن بن عمر اتّهم من قبل يمنيين بالانحياز للميليشيات الحوثية الإرهابية، وأن قيادة التحالف الداعم للشرعية في اليمن أنهت مشاركة قطر في التحالف، بسبب ممارساتها التي تعزز الإرهاب، ودعمها لتنظيماته في اليمن مثل «القاعدة» و»داعش»، وتعاملها مع الميليشيات الانقلابية، ما يتناقض مع أهداف التحالف التي من أهمها محاربة الإرهاب.