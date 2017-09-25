محمد حسن (فيرونا)

شهد صقر ناصر الريسي سفير الدولة بإيطاليا حفل تتويج فرسان الإمارات أبطالاً لمونديال القدرة للشباب والناشئين «ميدان - إيطاليا 2017»، الذي أقيم أمس الأول أمس بحديقة سيجورتا بالقرب من مدينة فيرونا الإيطالية، وهيمن «عيال زايد» على السباق وتمكنوا من تحقيق لقبي الفردي والفرق بكل جدارة واستحقاق، وهكذا واصل أبطال الإمارات تفوقهم في سباقات القدرة على الصعيد العالمي وانتزاع الألقاب والبطولات ليردد الجميع في فيرونا «نعم فرسان الإمارات».

حضر مراسم التتويج سعيد الطاير الرئيس التنفيذي لمجموعة «ميدان»، ومحمد عيسى العضب مدير نادي دبي للفروسية، وتسلم بطل السباق في الفردي الفارس سعيد سالم المهيري الميدالية الذهبية، وتسلم زميله غانم سعيد العويسي الفضية، فيما تسلمت البرونزية الفارسة الإسبانية مايت بارديرا ليدو.

وأهدى فرسان الإمارات المتوجون بالذهب الإنجاز الذي حققوه إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وكان السباق قد شهد صراعاً محتدماً وتكمن فرسان الإمارات من الانفراد التام بالصدارة في الكيلومترات النهائية من المرحلة الأخيرة وبرع الفارس خليفة الجهوري على صهوة الفرس «8 دقائق» حيث استطاع تعويض فارق الـ 4 دقائق بعد أن تخطى الجميع وعبر خط النهاية أولا، لكن يبدو أن الفرس تأثرت بالمجهود الذي بذلته ولم تلائمها الأرضية لذلك لم تستطيع عبور الفحص البيطري وتم استبعادها.