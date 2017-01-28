كأس زايد بن منصور للقدرة للشباب والناشئين ينطلق اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

ينطلق صباح اليوم، سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للشباب والناشئين للقدرة لمسافة 120 كلم (سي إي ان) على ميادين القدرة بالوثبة، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية.

وينظم السباق نادي أبوظبي للفروسية بالتعاون مع قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، واتحاد الفروسية، وبرعاية كل من مجلس أبوظبي الرياضي، مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، الوطنية لتسويق وإنتاج الأعلاف والدقيق، الأرشيف الوطني، ياس، المسعود للسيارات، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، طيران الإمارات، العواني، وجلوبال يونايتد لخدمات الطب البيطري.

ويشارك في السباق أكثر من 150 فارساً وفارسة من مختلف أندية وإسطبلات الفروسية بالدولة، حيث رصدت اللجنة المنظمة جوائز عبارة عن أربع سيارات لأصحاب المراكز الأولي.

وأكد عدنان سلطان النعيمي، مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، أنه تم تجهيز محاور السابق وتعليمها بالأعلام المحددة لكل محور، لتسهيل مهمة الفرسان، وأشار إلى أنه تم إجراء الفحص البيطري على الخيول المشاركة أمس، وجرى التأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة، وفق شروط السباق بحيث لا يقل عمر الخيل عن 6 سنوات، كما أشار إلى أنه تم تحديد معدل نبضات قلب الخيل بـ64 نبضة في الدقيقة، وذلك بهدف المحافظة عليها، والحرص على إكمال أكبر عدد من الخيول مراحل السباق الأربع.

وأوضح أنه تقرر منع السيارات المرافقة للخيول أثناء مراحل السباق من الدخول لجميع المحميات، بالإضافة للمرحلة الأخيرة، وذلك من بداية الشبك الحديدي، إلا للمصرح لهم بذلك، وقال: في حال عدم الالتزام بهذه التعليمات، سوف يتعرض المخالف للمساءلة القانونية.

من ناحيتها، أكدت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، رئيس السباقات النسائية والفرسان المتدربين بالاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «افهار»، أن تنظيم السباق يتماشى مع أهداف مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول، ويؤكد حرص سموه على تشجيع الفرسان الصغار.

وتبلغ المسافة الإجمالية للسباق 100 كم موزعة على أربع مراحل، أعطي لكل مرحلة لون مميز، حيث تم ترسيم المرحلة الأولى باللون الأزرق، ومسافتها 40 كم، تعقبها فترة راحة لمدة 60 دقيقة، بعدها تنطلق المرحلة الثانية التي أعطيت اللون الأصفر ومسافتها 35 كم، وتعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة، ومن ثم تنطلق المرحلة الثالثة ذات اللون الأحمر، ومسافتها 25 كم، تعقبها فترة الراحة الأخيرة لمدة 40 دقيقة، ومن ثم تنطلق المرحلة الرابعة والأخيرة التي أعطيت اللون الأبيض ومسافتها 20 كم، وفي ختام هذه المرحلة وبعد ختام الفحص البيطري يتم تحديد الفائزين بالمراكز الأولى.

يحمل الفارس محمد حميد النيادي لقب النسخة الماضية من سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للشباب والناشئين للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، وتمكن الفارس الشاب من إنجاز فوزه الأول في مسيرته على صهوة «داومان» من إسطبلات الوثبة 2 بزمن قدره 4:39:01 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 25.80 كلم/‏‏‏‏‏ ساعة. وجاء في المركز الثاني وصيفاً له الفارس محمد مطر المزروعي على صهوة الجواد «كيتيما بسمارك» من إسطبلات دوباوي، بزمن إجمالي 4:46:37 ساعات، بمعدل سرعة إجمالي 25.12 كم في الساعة، وفي المركز الثالث حل الفارس منصور سلمان الصابري على صهوة الجواد «تام» من إسطبلات البراري بزمن إجمالي 4:47:57 ساعة، بمعدل سرعة إجمالي 24.92 كم في الساعة.