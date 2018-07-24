«أخبار الساعة»: الإمارات مستمرة برفضها سلوكيات الدوحة التخريبية

أبوظبي (وام)

قالت نشرة «أخبار الساعة» إن القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بطلب قطر التدابير المؤقتة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري شكل دليلاً جديداً على ضعف الحجج التي تقدم بها النظام القطري أمام المحكمة، وكشف الحملة الدعائية التي يعتمدها نظام الدوحة لتشويه الحقائق وتغليب أسلوب الدعاية على الحقائق الدامغة. وأوضحت النشرة الصادرة عن «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» تحت عنوان «الإمارات: التزام مبدئي بالقرارات الدولية»، أن قرار المحكمة لم يكن ليتناقض مع المبادئ العامة التي تقوم عليها سياسة الإمارات منذ تأسيسها بل إن حرصها على ضمان حقوق الجميع، بما في ذلك القطريون، لم يكن لينتظر أي قرار من طرف محكمة العدل، ولذا فإن الإجراء القانوني الذي أعلن عنه جاء منسجماً مع ما تطبقه الإمارات بالفعل ومن دون الحاجة إلى إلزامها بذلك.

وأشارت النشرة إلى أنه من هنا جاء ترحيب الإمارات بقرار محكمة العدل الدولية، كما شكل القرار فرصة كي تؤكد أن إجراءاتها موجهة ضد الحكومة القطرية وليست تجاه الشعب القطري، خاصة أن آلاف القطريين المرتبطين بعلاقات عائلية لا يزالون يقيمون في الإمارات. وقالت إنه من الأجدر بالنظام القطري وأبواقه الإعلامية أن يكشف مختلف الجوانب المتعلقة بقرار المحكمة بدل تحوير الحقيقة واللعب على نص القرار، ذلك أن المحكمة رفضت الاستجابة لجميع طلبات قطر ما يعكس أن ادعاءاتها لا تستند إلى أساس صحيح وتفتقد الأدلة.

وأكدت أن الإمارات مستمرة على موقفها الثابت والرافض لكل سلوكيات الدوحة التخريبية، وبالتالي فإنها تحث «نظام الحمدين» على الالتزام بشكل بناء بالمطالب المقدمة بضرورة الوفاء بالتزاماتها الدولية. وشددت على أن المطالب الإماراتية لن يتم التراجع عنها بالتقادم وإنما تتجدد يوماً بعد يوم، لكونها نابعة من إرادة مشتركة تأبى الرضوخ لمنطق الإرهاب وزعزعة أمن واستقرار الوطن. وقالت إن التظاهرات الحاشدة أمام مقر البرلمان البريطاني في لندن ضد زيارة أمير قطر تميم بن حمد شكلت أيضاً دليلاً جديداً على استفاقة العالم الحر، وإدراكه للخطر الذي بات يمثله نظام الحمدين على أمن العالم واستقراره.