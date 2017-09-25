مايكل ارنولد: الإمارات أرض المبادرات

لوس أنجلوس(الاتحاد)







عبر مايكل أرنولد المدير التنفيذي لمؤسسة «مبعوث منتصف الليل» الخيرية لدى تسلمه شيك التبرع من اتحاد الإمارات للجوجيتسو لإطعام المشردين عن سعادته وتقديره لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، على هذه المبادرة السامية، مؤكدا أن الإمارات أرض المبادرات، وأن القاصي والداني يعرفون جميعا مدى إسهام الإمارات في إسعاد المعوزين حول العالم.



وقال: نحن كمؤسسة خيرية غير ربحية لها تاريخ طويل في علاج المشكلات الاجتماعية التي يظن البعض أنها ليس لها علاج نجد الكثير من الاهتمام والدعم من عدة مؤسسات إماراتية، ولدينا الكثير من المشروعات في مختلف المجالات، ولم ولن نتوقف عند حد معين من أجل توفير الحياة الكريمة للمشردين، وفي هذا السياق فقد تقدمنا بتصور لحل أزمة الإسكان للمشردين، ونساهم بقدر ما نملك من أجل حل تلك المشكلة، بالتنسيق مع العديد من الشركات ورجال الأعمال، ونحن فخورون بالدور الذي نقوم به في إسعاد هذه الفئة الرقيقة من فئات المجتمع، وإنقاذ أفرادها من براثن الضياع.