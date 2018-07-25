«الهلال» تغيث أهالي «دمون» في تريم

عدن، الحديدة (وام)

سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، قافلة مساعدات إغاثية إلى أهالي «دمون» في مديرية «تريم» اليمنية، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها للتخفيف عن كاهل الأشقاء، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة، وضمن مبادراتها لـ «عام زايد».

وأكد محمد عبيد الشامسي رئيس فريق الهيئة في حضرموت أنها تجاوبت سريعاً مع النداءات الإنسانية التي تلقتها من سكان المناطق الشرقية والغربية بحضرموت من أجل تخفيف معاناتهم الإنسانية، منوهاً إلى أن هذه القافلة تهدف إلى تحسين الحياة المعيشية للأهالي عبر توفير المتطلبات الضرورية اللازمة، في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية والتنموية في جميع الأراضي اليمنية المحررة. ولفت إلى أن هذه المساعدات تندرج في سياق الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في «عام زايد» بمجال العمل الخيري والإنساني، وحرصها على تخفيف وطأة المعاناة الناجمة عن نقص الغذاء نتيجة الظروف الراهنة التي يعيشها اليمنيون.وأشاد خالد هويدي، مدير عام مديرية تريم، بالجهود الكبيرة التي يبذلها فريق الهلال الأحمر للوصول إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق والمحافظات المحررة.

وأعرب المستفيدون من تلك المساعدات الإنسانية عن شكرهم وامتنانهم لما تقدمه دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً من دعم متواصل للشعب اليمني، وجهودها الإنسانية والإغاثية للتخفيف عن المحتاجين في مختلف المناطق اليمنية.وفي سياق أخر، كرم الدكتور الحسن علي طاهر، محافظ الحديدة، أوائل طالبات الثانوية العامة للعام الدراسي 2017 - 2018، وذلك خلال حفل كبير أقيم بمجمع وثانوية «22 مايو» في مديرية الخوخة بالساحل الغربي، بدعم ورعاية من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، وفي إطار أنشطتها خلال «عام زايد».

حضر حفل التكريم سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، وسيف الظاهري ممثل الهلال الأحمر الإماراتية في الساحل الغربي، وإبراهيم مجعش مدير التربية في مديرية الخوخة، وعدد من أولياء أمور الطالبات المكرمات والمسؤولين اليمنيين والشخصيات الاجتماعية في محافظة الحديدة.

وتخلل حفل التكريم، الذي بدأ بالسلام الوطني اليمني، العديد من العروض المسرحية والفقرات الفنية والأناشيد، إضافة إلى توزيع الجوائز القيمة وشهادات التقدير على الطالبات المتفوقات.

وأكد محافظ الحديدة، في كلمته، دور المعلمين والتربويين في الارتقاء بالعملية التعليمية، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب اليمني، جراء الممارسات الإرهابية لميليشيات الحوثي الانقلابية، مشيراً إلى أهمية ترسيخ المفاهيم والسلوكيات والأفكار الوسطية في نفوس طلاب وطالبات المدارس، من أجل تربية الأجيال في اليمن على حب الوطن والذود عنه ضد كيد المعتدين. وأشاد محافظ الحديدة بدور الإمارات الإنساني والتنموي في المديريات المحررة بالساحل الغربي لليمن، ودعم العملية التعليمية على الساحة اليمنية، مشيراً إلى أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتية تبذل جهوداً دؤوبة في تذليل الصعوبات أمام الطلاب والطالبات لمواصلة تعليمهم، وتقديم التسهيلات كافة لتحسين البيئة المدرسية، بما يسهم في دفع عجلة التعليم. من جانبه، قال سعيد الكعبي: إن رعاية هيئة الهلال الأحمر الإماراتية لحفل تكريم الطالبات المتفوقات في الثانوية العامة تأتي في إطار أنشطتها بـ«عام زايد»، وضمن جهودها لدعم مختلف القطاعات في المدن والمناطق المحررة بمحافظة الحديدة، ومنها التعليم. وهنأ الكعبي الطالبات المتفوقات ودعاهن إلى بذل المزيد من الجهود للاستزادة من المعرفة والعلم للمساهمة في نهضة وطنهم، وتحقيق التنمية الشاملة لما للتعليم من دور كبير في عملية عودة الأمل وبناء اليمن الجديد. وأشار مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن إلى أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تضع دعم وتحسين البيئة التعليمية في محافظة الحديدة ضمن أولويات المشاريع التنموية والخدمية في الساحل الغربي، والتي تتضمن محاور عدة، منها تأهيل وصيانة المدارس والمؤسسات التعليمية وتجهيزها بالممكنات التعليمية، وتوفير المستلزمات الدراسية للطلاب، بما يضمن عودة الحياة إلى طبيعتها، والتخفيف من آثار الأحداث في اليمن عن كاهل الأشقاء اليمنيين.

من جهتهن، عبرت الطالبات المكرمات عن شكرهن الجزيل، وتقديرهن لهيئة الهلال الأحمر الإماراتية، على دعمها الكبير لقطاع التعليم ومسيرة العملية التعليمية في المديريات المحررة بمحافظة الحديدة.