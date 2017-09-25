الحياة السياسية الألمانية.. منارة للتوافق والاستقرار

ريك نواك*

عندما توجه الأميركيون إلى مكاتب التصويت في نوفمبر الماضي، تابعت الصحفُ الألمانية الحملةَ الانتخابية المثيرة باهتمام بالغ على مدى أسابيع. ولكن بعد مرور قرابة عام على ذلك، يلاحظ أن انتخابات ألمانيا نفسها تثير اهتماماً أقل بكثير. ففي يوم الخميس، مثلًا، وقبل أربعة أيام على التصويت الحاسم، كان لافتاً أن بعض كبريات الصحف الوطنية الألمانية لم تشر إلى الانتخابات الوشيكة ضمن أخبارها الرئيسية.

ولا شك أن الانتخابات الألمانية تفتقر إلى دراما ومفاجآت الانتخابات الأميركية التي جرت العام الماضي، لا بل هي على النقيض من ذلك، من عدة نواحٍ، على رغم أن اليمين المتطرف ظل يُتوقع أن يحقق مكاسب مهمة. إذ لا يوجد تحقيق يلقي بظلاله على الحملة الانتخابية الألمانية، ولا تقارير حول تدخل خارجي في الانتخابات. وبعد الانتخابات التي أوصلت سياسيين مناوئين للمؤسسة الحزبية التقليدية إلى السلطة في بلدان أخرى، ستحتار ألمانيا على الأرجح الزعيمةَ الغربية الأكثر اعتدالاً: أنجيلا ميركل. وفوق ذلك فهي أيضاً غير موجودة حتى على «تويتر».

والكثيرون هنا في برلين يشيدون بالاستقرار الذي توفّره المقاربةُ القائمة على التوافق التي تتبناها المستشارة الألمانية، وخاصة بعد انتصار دونالد ترامب في الولايات المتحدة وقرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. غير أن ما قد يبدو لبعض المراقبين في الخارج كأنموذج للحوار المتحضر على خلفية الانقسامات والهجمات الشخصية، دفع ألماناً آخرين للشعور بالقلق. ذلك أنهم يخشون أن الكثير جداً من التوافق في الوسط قد يدفع البعض نحو بدائل متطرفة، مجادلين بأن هيمنة ميركل ورفضها الانخراط في مواجهات سياسية مباشرة مع خصومها يضعفان النقاش الديمقراطي الحيوي الذي يميّز الديمقراطيات. وهكذا، أصبحت ألمانيا بلداً يخشى فيه البعض أنه ربما يكون ثمة استقرار سياسي أكثر مما ينبغي! فكيف وصلت البلاد إلى هذه الحالة؟

الواقع أن الازدهار الاقتصادي وانتصارات الشعبويين في بلدان أخرى أسكتا الدعوات إلى التغيير. ونظرياً، يُفترض ألا يكون ثمة نقص في المواضيع قبل الانتخابات، مثل التقدم البطيء في تحول البلاد نحو الطاقات المتجددة، والتغيير السكاني، والتحدي الكبير المتمثل في إدماج أكثر من مليون طالب لجوء أو لاجئ وصلوا إلى البلاد في السنوات الأخيرة. بيد أن الازدهار الاقتصادي الطويل لألمانيا ساعد ميركل، وانتصاراتُ الشعبويين الحالية في بلدان أخرى رفعت مكانةَ مستشارة يُنظر إليها باعتبارها تقدّم المقاربة العكسية للسياسة.

خطوط إيديولوجية ضبابية في ألمانيا في مقابل تعميق الاختلافات الحزبية في الولايات المتحدة. لقد تمكنت ميركل من كسب دعم مؤيدين جدد من دون تنفير قاعدة أنصارها التقليديين. وخلال العقد الذي حكمت فيه، تمكنت من استقطاب مواقف منافسيها ببراعة وجعلت من الصعب عليهم انتقادها. وفي 2015، فاجأ قرارُها القاضي بالسماح بدخول مئات الآلاف من اللاجئين إلى البلاد كثيرين حتى في اليسار.