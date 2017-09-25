حول «بريكسيت» مجدداً!

تيم روس وسيمون كينيدي وايان ويشارت*

اقترحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لأول مرة أن تسدد مبلغاً مقابل الحفاظ على العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي لفترة تصل إلى عامين بعد خروج بريطانيا، فيما يعرف بـ «بريكسيت»، حيث وضعت مخططاً للاتفاق أكثر تفصيلاً من أي وقت مضى. وفي كلمة ألقتها في مدينة فلورنسا الإيطالية، قالت ماي، إن المملكة المتحدة ملتزمة باحترام واجباتها المالية فيما يتعلق بعضوية الاتحاد الأوروبي بعد مارس 2019، مقابل فترة انتقالية تعكس الوضع الراهن للتجارة الخالية من الرسوم الجمركية. وقد يصل المبلغ إلى 20 مليار يورو (24 مليار دولار). وقالت ماي في القاعة الكبرى لدير سابق في عاصمة توسكانا: «لا أريد أن يخشى شركاؤنا من أنهم سيحتاجون إلى دفع المزيد أو الحصول على مبلغ أقل خلال الفترة المتبقية نتيجة لقرارنا بالمغادرة. إن المملكة المتحدة ستحترم الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا خلال فترة عضويتنا».

وكان هذا أول تدخل كبير لماي في عملية بريكسيت منذ إطلاق عملية الانسحاب في شهر مارس، وقدمت أول خريطة طريق للمغادرة منذ الكلمة التي ألقتها في لندن في شهر يناير الماضي. وبالضغط على زر إعادة الضبط، قدمت ماي أيضاً المزيد من الحماية القانونية، أكثر مما كانت عليه سابقاً بالنسبة لمواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة، ودعت إلى تعميق التعاون بين القارة في مجال الأمن، بعد شهور من استخدامها لنصوص الدفاع كأداة مقايضة في المحادثات.

وكانت نبرة التغيير هي أهم السمات الملحوظة في الخطاب. فقد ذكرت أيضاً أن المملكة المتحدة تريد أن تظل جزءاً من برامج الاتحاد الأوروبي التي تدعم التعليم والعلوم والثقافة، وأنها ستدفع للقيام بذلك.

وهي في المقابل تريد إبرام صفقة تجارية شاملة بعكس الاتفاقيات الأخرى. واستبعدت ماي الانضمام إلى النرويج في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو استنساخ الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وكندا، والذي وصفته بأنه ليس طموحاً بما في الكفاية بالنسبة للمملكة المتحدة. وقالت إن الاتفاق يجب أن يكون من السهل ترتيبه؛ نظراً لأن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يتمتعان بالفعل بأربعة عقود من الروابط القانونية وأنه يتعين الحفاظ على علاقات تجارية سلسة لصالح اقتصاد الطرفين. وقالت ماي: «إنني أتطلع للمستقبل بتفاؤل. إننا نريد العمل جنباً إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي بدلا من أن نكون جزءاً منه». وسترحب الشركات بحديث ماي، حيث إنها تهدف إلى الحفاظ على العلاقات التجارية مع أكبر أسواق المملكة المتحدة، ومنح هذه الشركات الوقت للتكيف مع النظام الجديد. كما أن هذا من شأنه حماية الصناعات من التضرر من التعريفات واللوائح الشديدة بين عشية وضحاها، وإتاحة مزيد من الوقت لإجراء محادثات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري طويل الأجل بعد إتمام عملية بريكسيت في مارس 2019. واعترفت ماي بأنه ستكون هناك حاجة لوضع آلية للنزاع، لكنها قالت إن هذا لا يجب أن يشمل محكمة العدل الأوروبية.

إن رئيسة الوزراء تحاول الحفاظ على توازن محفوف بالخطر بين متطلبات أوروبا والمتطلبات الخاصة بزملائها في حزب المحافظين. غير أن موقف ماي في بلادها هو أكثر صعوبة، حيث تضاءلت سلطتها السياسية بعد أن أفقدت الانتخابات الفاشلة حزبها أغلبيته البرلمانية. ويتعين على تيريزا ماي الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بطريقة لائقة بما يكفي كي ترضي المعارضين في حزب المحافظين لوجود صلات وثيقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وفي الوقت نفسه، من أجل إعطاء الفرصة لبروكسل للإبقاء على المحادثات على الطريق الصحيح. وقد دعت في حديثها حكومات الاتحاد الأوروبي لأن تكون «ابتكارية ومبدعة» أثناء المحادثات، وقالت: «إن نجاح المفاوضات يصب في مصلحتنا». وقد حاولت تجاوز مفاوض الاتحاد الأوروبي «ميشيل بارنييه»، ووجهت مناشداتها مباشرة إلى زملائها الساسة الذين لديهم السلطة لتحريك المحادثات التجارية.

وقد ازداد الضغط على رئيسة الوزراء البريطانية في الأيام التي سبقت خطابها. وحذّر بارنييه من أنه يتعين على بريطانيا أن «تسوي الحسابات»، في إشارة إلى ما يسمى فاتورة بريكسيت، وأن تقبل أيضاً قواعد الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الانتقالية.

والسؤال الآن هو ما إذا كانت ماي قد قالت ما يكفي لإعادة المفاوضات إلى مسارها الصحيح؟ وما لم يقتنع بارنييه وفريقه فقد لا يعلن الاتحاد الأوروبي عن تحقيق تقدم كافٍ للبدء في المفاوضات التجارية.

*صحفيون أميركيون

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»