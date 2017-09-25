الهاملي: البطولة دليل على قوة أبوظبي في عالم الجو جيتسو

لوس أنجلوس(الاتحاد)







أكد محمد خليفة الهاملي رئيس اللجنة المنظمة لملتقى «عيال زايد» خلال حضوره لفعاليات اليوم الأول من البطولة، أن استمرار جولات أبوظبي جراند سلام للعام الثالث على التوالي إنجاز في حد ذاته للرياضة نفسها، وللعلاقات بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، وأن مشاركة أكثر من 40 دولة في الحدث يدل على ثقة المجتمع الدولي في التنظيم الاحترافي لاتحاد الإمارات للجو جيتسو.



وقال الهاملي الذي يستعد لتنظيم ملتقى «عيال زايد» في مدينة لوس أنجلوس في أهم قاعات المعارض في مدينة لوس أنجلوس بحدث تنظمه أبوظبي، ويعزف فيه السلام الوطني الإماراتي، أمر يعكس مدى قوة تأثير أبوظبي على العالم في رياضة الجو جيتسو، مؤكدا أن السبب الرئيس لنجاحات الإمارات المتواصلة في هذه الرياضة وإنجازاتها القارية والعالمية هو دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لها، والتخطيط الاستراتيجي المنظم من قبل الاتحاد برئاسة عبدالمنعم الهاشمي، وهنا لن أتجاهل دور لاعبينا المواطنين الذين يعبرون عن أنفسهم، ويبرزون معدنهم الأصيل حينما يحصلون على الفرصة.

وتابع: كثير من الناس لا يعرفون الكثير عن الجو جيتسو، وكانوا يظنون أنها رياضة خطيرة، وقد تعرض ممارسها للإصابات، ولكن العنصر الذي حسم المسألة هو دعم الشيوخ لها، وتسليط الضوء عليها بشكل متوسع من قبل وسائل الإعلام الذي أقنع الناس بأنها رياضة ترتبط بالكثير من القيم والمثل أولها الانضباط والصبر والتحمل والشجاعة والثقة بالنفس.