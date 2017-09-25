صواريخ «كيم».. إنقاذ «آبي»

آنا فيفيلد*

انتعاش الفرص السياسية لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في الآونة الأخيرة يرجع الفضل فيها إلى الزعيم الكوري الشمالي «كيم جونج أون». فقبل شهرين فحسب كانت الفضائح تمسك بتلابيب «آبي»، وكانت معدلات التأييد له في استطلاعات الرأي تتهاوى بسرعة شديدة لدرجة استعد فيها المحللون لكتابة النعي السياسي للرجل البالغ من العمر 62 عاماً. ثم بدأ الزعيم الكوري الشمالي يطلق صواريخ على اليابان وفجأة أصبح آبي المتشدد، يبدو كما لو أنه الزعيم الذي تحتاجه اليابان. ويؤكد «جيف كينجستون»، مدير دراسات آسيا في جامعة «تيمبل» في اليابان، أن «كيم جونج أون يسدي إليه جميلاً كبيراً. أثناء أزمات مثل هذه يكون هناك التفاف حول علم البلاد، وهذا يساعد الحزب «الديمقراطي الليبرالي» (حزب آبي)، الذي يعتبر صارماً فيما يتعلق بقضايا الأمن». ويتوقع أن يعلن «آبي» حل الغرفة الأدنى من البرلمان الياباني ويدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة قبل 14 شهراً من موعدها المقرر.

وأثناء «العقود المفقودة» منذ انفجار فقاعة اليابان، أصبحت الانتخابات تدور حول الاقتصاد. وحتى الآن، لا يعتبر نهج «آبي» استثناء لهذه القاعدة بما طرحه من سياسات اقتصادية يطلق عليها «آبينوميكست» لتعزيز الاستهلاك والنمو. واعتبر بعض المحللين من بينهم «كينجستون» أن هذا جزء من استراتيجية «آبي» للفوز بمعدلات تأييد واسعة كي يحصل على تفويض يمكنه من تنفيذ ما يريده بالفعل، وهو تعديل الدستور الذي كتبه الأميركيون بعد الحرب العالمية الثانية، كي يعود «آبي» باليابان إلى قوتها العسكرية المعتادة بعد سبعة عقود من السلمية المفروضة عليها. وهذا مثير للخلاف؛ لأن معظم اليابانيين ظلوا يعتقدون أن الدستور- وخاصة المادة التاسعة منه التي تستنكر الحرب- كان في صالحهم.

لكن الآن، جعل تهديد صواريخ كوريا الشمالية والقرب النسبي للتفجيرات النووية الكبيرة كثيراً من اليابانيين يعيدون النظر في معتقداتهم. وفي غضون ثلاثة أسابيع، أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين متوسطي المدى ليعبرا فوق جزيرة هوكايدو اليابانية الشمالية ويسقطا في المحيط الهادي، وهو اختبار فيما يبدو للتكنولوجيا التي تستهدف الوصول إلى الأراضي القارية من الولايات المتحدة. ثم في وقت مبكر من الشهر الجاري فجرت كوريا الشمالية ما يبدو أنها قنبلة هيدروجينية أكثر قوة بنحو 17 ضعفاً عن القنبلة الذرية الأميركية التي حطمت مدينة هيروشيما اليابانية عام 1945. وتوصل استطلاع جديد للرأي أن 85% من الخاضعين لاستطلاع الرأي قالوا إنهم يشعرون بالتهديد من كوريا الشمالية و68% يريدون أن تعزز اليابان دفاعها للتصدي للصواريخ الباليستية. ومن الجدير بالملاحظة، يريد أكثر من نصف اليابانيين بنسبة بلغت 54% أن يكون لبلادهم القدرة على شن ضربة هجومية، وفقاً لاستطلاع رأي لصحيفة «سانكي» ذات الاتجاه «المحافظ» وشبكة تليفزيون «فوجي».

ودعا عدد متزايد من النواب أصحاب النفوذ في الحزب «الديمقراطي الليبرالي»، ومن بينهم وزير الدفاع الحالي، إلى أن يُسمح لليابان بأن تتمتع بقدرات على توجيه ضربات استباقية، وليس مجرد قدرات دفاعية كما ينص الدستور القائم. وفي الأيام القليلة الماضية، نشرت اليابان نظام «باترويت متقدم القدرات-3» للدفاع الصاروخي في هوكايدو، رغم أن مدى النظام لا يتجاوز 12 ميلاً، بينما بلغ مدى صواريخ كوريا الشمالية 480 ميلاً. وتريد حكومة «آبي» أيضاً نشر نظام «آجيس آشور» المضاد للصواريخ وتجري حالياً محادثات مع إدارة ترامب في هذا الشأن.

ويرى «اتسوشي كينوشيتا»، المحلل السياسي والنائب البرلماني عن الحزب «الديمقراطي» المعارض الرئيسي في البلاد، أنه «مع مرور صواريخ كوريا الشمالية فوق اليابان ومع قيام الإدارات المحلية بتدريبات على عملية الإجلاء فإن بعض الناس لديهم شعور بالأزمة. ويراهن رئيس الوزراء على أن يؤيد المواطنون اليابانيون موقفه بشأن تعزيز الجيش الياباني». وهذا يمثل تحولاً كبيراً لما كان عليه الحال في يوليو حين انخفض معدل التأييد لآبي بشدة من 60% إلى 30% بسبب فضائح تتعلق بمزاعم المحسوبية. وفي الوقت نفسه عانى الحزب الديمقراطي الليبرالي من هزيمة منكرة في انتخابات مجلس مدينة العاصمة طوكيو. لكن مع انتهاء الصيف، تلاشت الفضائح وأعاد «آبي» تشكيل مجلس الوزراء. وارتفعت معدلات التأييد له لتصل إلى نحو 50% في أحدث استطلاع للرأي أجرته صحيفة يوميوري.

ويعتقد «هارومي إريما»، المعلق السياسي في تلفزيون «نيبون»، أن هذا يمنح «آبي» فرصة للنجاة. وأضاف «إريما» أن معدلات التأييد لآبي تتصاعد والحزب «الديمقراطي» المعارض ضعيف، و«إذا انتظر آبي حتى العام المقبل فستقل فرصته في العثور على وقت ملائم لإجراء انتخابات مبكرة، وقد لا يكون أمامه إلا حل الغرفة الأدنى في البرلمان حين تكون معدلات التأييد له منخفضة». والدعوة إلى انتخابات الآن تمكن آبي من حل البرلمان قبل أن يتمكن من استجوابه في قضايا الفساد التي حاصرته قبل عطلة الصيف. ومن المقرر أن ينعقد مجلس النواب في جلسة طارئة حتى يستطيع استجواب «آبي» يوم 28 سبتمبر، وهو اليوم الذي يتوقع أن يحل فيه «آبي» البرلمان. والسؤال الكبير الآن ليس إذا ما كان «آبي» سيدعو إلى الانتخابات، بل إذا كان سيحافظ على أغلبية الثلثين في الغرفة الأدنى، وهي الحد الأدنى اللازم إذا أراد تعديل الدستور.

*رئيسة مكتب «واشنطن بوست»

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