مصبح يقص «شريط الذهب» للاعبي الإمارات في أميركا

أمين الدوبلي(لوس أنجلوس)







حصد أبطال الإمارات ذهبية وفضية في اليوم الأول من الجولة الثانية «لبطولة أبوظبي جراند سلام» للجو جيتسو المقامة في مدينة لوس أنجلوس، والصعود إلى منصة التتويج مرتين، حيث توج لاعب نادي الجزيرة مصبح الخاطري بالميدالية الذهبية في وزن 69 كجم للحزام البني، وحصل زميله في الجزيرة أيضا عبيد الكعبي على برونزية الحزام الأسود في وزن 69 كجم.



حضر افتتاح البطولة وشارك في مراسم التتويج عبدالله السبوسي قنصل عام دولة الإمارات في لوس أنجلوس، ومحمد الهاملي رئيس اللجنة المنظمة لملتقيات «عيال زايد» الخارجية، ومحمد حسن السويدي رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للألعاب الأخرى، وطارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام، وعدد من الطلاب المبتعثين «ملتقى عيال زايد» خارج الدولة.

وأكد محمد حسن السويدي أن الجزيرة يسير في الطريق الصحيح في لعبة الجو جيتسو، وأن اللاعبين يعرفون ماذا يريدون، وأنهم أنفسهم هم الذين قرروا عدم الراحة من بعد بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، حيث استمروا في التدريبات تحت إشراف جهازهم الفني المكون من البرازيلي بيتا وبسام محمد، وبالنسبة لي فأنا معتاد على الذهبية من مصبح، ولم يكن لدي أي شك في أنه قادر على صعود منصة التتويج، برغم أنها المشاركة الأولى بالنسبة له بعد ترفيعه للحزام البني، كما أنني سعيد للغاية بالميدالية البرونزية التي حققها عبيد الكعبي في الحزام الأسود لأنها الأولى له بعد ترفيعه للأسود أيضا، كما أنها جاءت بعد التغلب على لاعب من العيار الثقيل في النزال وهو أحمد بن هويدن الكتبي.

