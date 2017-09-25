أسرار نجاح «البارسا» في صفقة عثماني ديمبلي

أنور إبراهيم (القاهرة)







كشفت صحيفة «ديرشبيجل» الألمانية النقاب عن خفايا وأسرار المفاوضات التي جرت بشأن صفقتي الفرنسي عثماني ديمبلي لاعب بروسيا دورتموند الذي انتقل رسميا إلى صفوف برشلونة الإسباني، والبرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب ليفربول الانجليزي، والذي فشلت صفقة انتقاله إلى نفس النادي بسبب مغالاة «الريدز» في طلباتهم المادية.



وقالت الصحيفة إنه فيما يتعلق بصفقة ديمبلي، فإن برشلونة سيدفع مبلغا آخر يصل إلى 40 مليون يورو كحوافز ومكافآت مختلفة بخلاف قيمة العقد المسددة إلى دورتموند (وهي 105 ملايين يورو)، ولكن هذا المبلغ مقسم على النحو التالي: خمسة ملايين يورو إذا لعب ديمبلي 25 مباراة رسمية، وخمسة ملايين أخرى إذا ارتفع الرقم إلى 50 مباراة، و5 ملايين ثالثة إذا ما لعب 75 مباراة، و5 ملايين إذا أكمل ديمبليه حاجز المائة مباراة رسمية، ما يعني أن 100 مباراة رسمية تساوي 20 مليون يورو يحصل عليها نادي بروسيا دورتموند من برشلونة. جدير بالذكر أن النجم الفرنسي الشاب لن يكون من السهل عليه أن يكمل في موسمه الأول مع البارسا رقم ال 50 مباراة رسمية بسبب الإصابة التي تبعده عن الملاعب لأكثر من شهرين.

وتابعت الصحيفة: أما العشرون مليون يورو المتبقية فسوف تقسم على النحو التالي: 5 ملايين يورو إذا فاز برشلونة بدوري الأبطال الأوروبي«الشامبيونزليج» وهو المبلغ الذي من الممكن أن يرتفع إلى عشرة ملايين يورو، ونفس المبلغ إذا ما كرر الفوز بالبطولة نفسها. أما الراتب السنوي لديمبلي فحدث ولا حرج إذ إنه مثلما سيستفيد ناديه السابق بروسيا دورتموند بكل هذه المزايا المادية، فإن اللاعب نفسه سيستفيد فيما يتعلق براتبه السنوي الذي ارتفع إلى رقم 12 مليون يورو سنويا بعد أن كان 4. 2 مليون يورو فقط مع دورتموند، ما يعني زيادته بخمسة أمثال راتبه السابق. وبالإضافة إلى كل ذلك كشفت الصحيفة عن أن ديمبلي حصل أيضا على مبلغ ثلاثة ملايين يورو مكافأة توقيع العقد.



وفيما يتعلق بصفقة البرازيلي «كوتينيو» التي فشلت في الأمتار الأخيرة للميركاتو الصيفي الأخير، كشف موقع «فوتبول ليكس» عن أن برشلونة أغرى اللاعب براتب لا يحلم به مطلقا، حيث عرض عليه مبلغ 115مليون يورو على خمس سنوات أي 23 مليون يورو سنويا، ولكن النادي الكتالوني كان بعيدا كل البعد عن المبلغ الذي طلبه نادي ليفربول مقابل الاستغناء عن كوتينيو، وهو 200 مليون يورو إذ كان العرض الأول لبرشلونة في 20 يوليو الماضي أقل من حاجز المائة مليون يورو، ولهذا قوبل بالرفض، وكان كلام مسؤولي ليفربول واضحا في المراسلات المتبادلة عبر الايميل بين الناديين، إذ حيث قال ليفربول بالنص:لا يمكننا ترك اللاعب بأي ثمن لأنه كما تعلمون قام بمد عقده مؤخرا مع النادي. وطالبت إدارة الريدز مسؤولي برشلونة بضرورة الكف عن محاولات إغراء كوتينيو بالأموال، وخاصة بعد أن وصل إلى مسامعها أن برشلونة وعد وكيل اللاعب بأن يمنحه مكافأة عشرة ملايين يورو إذا ما تم التوصل إلى اتفاق مع ليفربول على سعر انتقال أقل من مائة مليون يورو.. والبقية بعد ذلك معروفة إذ بقي كوتينيو في ليفربول وفشلت الصفقة رغم كل إغراءات البارسا.