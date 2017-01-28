الإسباني جوميز بطل «دبي للرجل الحديدي» للمحترفين

دبي (وام)

توج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، صباح أمس، الفائزين في النسخة الثانية من منافسات بطولة دبي للرجل الحديدي «أيرون مان» التي نظمها مجلس دبي الرياضي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

شهدت البطولة مشاركة وحضور الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في البحرين رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في البحرين، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى.

حضر منافسات البطولة، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، والعميد عبدالله خليفة المري عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة.

وقام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بتسليم ميدالية المشاركة إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وحياه على جهوده التي بذلها في السباق ومساهمته في تعزيز مكانة الترايثلون في منطقة الشرق الأوسط.