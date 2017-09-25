الجوهرة ديبالا يستمد القوة من الرقم السحري «10»

مراد المصري (دبي)







يحمل القميص رقم «10» أسرارا وقوة سحرية في ملاعب الكرة عموما، والملاعب الإيطالية على وجه الخصوص، وتحديدا حينما يتعلق الأمر باليوفنتوس، وهو ما جسده الأرجنتيني باولو ديبالا ليلة أمس الأول، حينما سجل ثنائية ليقود «السيدة العجوز» لفوز كبير أمام تورينو برباعية نظيفة، في لقاء «ديربي» كان عنوانه الأبرز تألق «الجوهرة» الذي وصل إلى هدفه العاشر هذا الموسم في ست مباريات فقط !.



شهد القميص رقم «10» مرور أسماء عظيمة في تاريخ اليوفي، لكن هذا الرقم ارتبط بأسطورة الفريق أليساندرو ديل بييرو، صاحب الأرقام القياسية والمسيرة الطويلة، حتى طرحت فكرة تجميد هذا الرقم بعد رحيله عام 2012، لكن «أليكس» نفسه رفض هذه الفكرة، موضحا أنه يتمنى أن يبقى هذا الرقم حلما للأطفال، يسعون لارتدائه من بعده ويتألقون في صفوف اليوفي.

وفيما فرض الأرجنتيني تيفيز نفسه على «الرقم السحري» بعد أن تألق خلال المواسم التي لعبها مع اليوفي، ثم جاء الدور على الفرنسي بول بوجبا، الذي ارتداه لموسم واحد ولم يواكب الطموحات وقتها بهذا الرقم لدى عشاق اليوفي، ثم مر الموسم الماضي دون أن يرتديه أحد، وكأنه ينتظر اللحظة المناسبة التي تحققت بإعلان إدارة اليوفي منح الرقم لديبالا الذي يستمد قوة غير عادية الموسم العادي منذ ارتدى هذا الرقم، ونجح في الوصول للهدف العاشر في ست مباريات في إنجاز فريد من نوعه في الألفية الجديدة بالملاعب الإيطالية، وبالمجمل العام سجل 12 هدفا في 8 مباريات مع الفريق الموسم الحالي في مختلف البطولات، فيما يبلغ رصيده 54 هدفا في 102 مباراة منذ انضمامه للفريق عام 2015.

