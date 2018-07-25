«التحالف» يدك مواقع الانقلابيين في الحديدة وصعدة والبيضاء

عقيل الحلالي، الاتحاد (صنعاء، الحديدة)

ألقت مقاتلات التحالف، أمس، منشورات على مدينة زبيد ومنطقة «الحسينية»، التابعة لمديرية «بيت الفقيه» المجاورة، دعت السكان المحليين إلى عدم مساعدة الميليشيات. وقالت قيادة التحالف في المنشورات التي خاطبت الأهالي: «إيران لا يهمها من يقتل منكم ومن أطفالكم، وتزج بكم في حرب خاسرة، وتستخدمكم دروعاً بشرية». وأشارت بعض المنشورات إلى أن «المناطق المحررة تنعم بالأمن والاستقرار والمشاريع التنموية».

إلى ذلك، هاجمت مقاتلات التحالف العربي، أمس، تحركات الميليشيات في مديرية «الوازعية» بمحافظة تعز. وذكرت مصادر عسكرية أن مقاتلات التحالف شنت 7 غارات على تحركات ومواقع للميليشيات في منطقة «الحناية»، مشيرةً إلى أن الغارات أوقعت قتلى وجرحى وخسائر مادية في صفوف الانقلابيين. كما شمل قصف التحالف مواقع الحوثيين في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، حيث استهدفت 5 غارات تجمعات المتمردين داخل منزل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح المطل على الطريق الساحلي غربي المدينة.

في غضون ذلك، قصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع لميليشيات الحوثي في مديرية «السوادية» بمحافظة البيضاء، وسط البلاد، وذكر الأهالي أن ثلاث غارات استهدفت مواقع الميليشيات في مديرية «السوادية».

وفي السياق، تجددت المعارك العنيفة، أمس، بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي الإيرانية في جبهات ميدانية عدة بمحافظة البيضاء.

وقالت مصادر ميدانية: «إن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش والمليشيا الحوثية في مديرية نعمان».

وبحسب المصادر فإن المعارك اندلعت إثر هجوم للمليشيا الحوثية على مواقع الجيش في «عقبة القنذع». وذكرت المصادر أن معارك عنيفة استمرت لساعات بين قوات الجيش والميليشيا الحوثية قبل أن تتمكن الأولى من صد هجوم الميليشيا الحوثية، وإجبارها على التراجع والفرار.

بموازاة ذلك، أحبطت قوات الجيش هجوماً مماثلاً للميليشيا الحوثية على موقع «الحمراء»، المطل على «وادي إعشار»، بمديرية «ناطع». ووفق المصادر فإن قوات الجيش صدت هجوم المليشيات وأجبرتها على التراجع والفرار إلى مواقعها في منطقة «فضحة»، التابعة لمديرية «الملاجم».

وإلى الشمال من البيضاء، صدت قوات الجيش محاولة تسلل للميليشيات باتجاه مواقع عسكرية تابعة للشرعية شمال مديرية صرواح آخر معقل للحوثيين في محافطة مأرب. وأطلقت ميليشيات الحوثي من مواقع تمركزها في جبل «هيلان»، صاروخين من طراز «كاتيوشا» على مدينة مأرب. وقال سكان لـ«الاتحاد»: «إن الصاروخين سقطا على منطقة خالية بالقرب من حي سكني وسط المدينة من دون وقوع أي إصابات في صفوف المدنيين». كما نفذت مقاتلات التحالف العربي، أمس، سلسلة غارات على مواقع للميليشيات الانقلابية في محافظة صعدة معقل المتمردين في أقصى شمال البلاد. ورصدت مصادر محلية ‏وعسكرية ثلاث غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في منطقة «البُقع» بمديرية «كتاف»، وغارتين في منطقتي «الجربة» و«قارة» بمديرية «مجز»، إضافة إلى ثلاث غارات استهدفت تعزيزات للمتمردين في مديرية «الظاهر».