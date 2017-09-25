وليد فاروق (دبي)







أثبتت مباراة ريال مدريد وألافيس في الجولة السادسة من الدوري الإسباني أن «الملكي» لا يزال يعاني بشدة في «الليجا»، حيث لم ينجح الفريق في تحقيق الفوز إلا بشق الأنفس على فريق يحتل مؤخرة الترتيب بجدارة وهو مضيفه الأفيس، الذي لم يتمكن من إحراز أي هدف قبل مواجهة الريال، ليكون هدفه الافتتاحي في شباك ريال مدريد خلال هذه الجولة.



ومع هذا فقد نجا ريال مدريد مؤقتاً من عثرة كبيرة كانت تنتظره في حال فشله في تحقيق الفوز، خاص أن المباراة جاءت قبل مواجهة بروسيا دورتموند الألماني في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا غداً، ونجح الفريق في الحصول على 3 نقاط جديدة رفعت رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع من جدول الترتيب خلف برشلونة واتلتيكو مدريد وأشبيلية.

ووضح أن خط هجوم الفريق يعاني بشدة في ظل حالة عدم التوفيق التي يعاني منها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أبعدته فترة الإيقاف 5 مباريات عن حساسية التهديف، فعجز عن هز الشباك في ثاني مباراة يخوضها على التوالي، حيث كان قد عجز عن التهديف في مباراة ريال بيتيس التي خسرها «الميرنجي» بهدف نظيف، ولم يتوقف الأمر عند الوهن الهجومي ولكن امتد أيضاً إلى المشاكل الدفاعية التي كلفت الفريق استقبال 6 أهداف في 6 مباريات، بمعدل هدف واحد في كل مباراة.

