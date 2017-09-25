«السيتي» يحلق في السماء بلمسات ابن «أسطورة الجمباز» !

محمد حامد (دبي)

يواصل مان سيتي انطلاقته القوية في البريميرليج، محققاً الفوز الثالث على التوالي بخماسية أو أكثر، وهو رقم قياسي ظل صامداً في الدوري الإنجليزي لما يقرب من 60 عاماً، فقد كان بلاكبيرن آخر فريق حقق الفوز في 3 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي بـ 5 أهداف أو أكثر، وتحديداً في موسم 1958 - 1959، وبعيداً عن حمى الاهتمام بالأرقام القياسية التي تجتاح عالم كرة القدم في السنوات الأخيرة، فإن الرقم يظل بلا قيمة دون تفسير دلالاته.

مان سيتي لم ينجح في تحطيم الرقم التاريخي من فراغ، بل فعل ذلك بأداء أقرب ما يكون لـ«الصدمة الجميلة» لعشاق مدرسة بيب جوارديولا، بل لجماهير البريميرليج بشكل عام، ومان سيتي على وجه الخصوص، حيث يقترب «البلو مون» بقوة من تحطيم تقاليد الدوري الإنجليزي الذي يقوم على القوة البدنية والروح التنافسية، والندية في كثير من مبارياته حتى تلك التي تجمع كبيراً مع فريق صغير.

فريق «السيتيزن» حقق الفوز على ليفربول بخماسية نظيفة، ثم سحق واتفورد بسداسية، قبل أن يحطم كريستال بالاس بخماسية، محققاً هذه النتائج الكبيرة دون أن يتصبب نجومه عرقاً على حد وصف الصحف اللندنية، وإن كان للدوري بقية، حيث مازال التحدي الكبير أن يستمر «بيب تيم» بهذا التوهج حتى نهاية الموسم في دوري لا يعترف كثيراً بالكرة الجميلة، ولا تتضح معالمه إلا في أسابيعه الأخيرة، حيث يكون الفارق على الأرجح بين المرشح للظفر باللقب وبقية المنافسين هو القوة البدنية، والقدرة على التألق في دوري الأبطال، والمباريات المحلية، وهي مهمة شاقة، ويكفي أن مان يونايتد هو الوحيد الذي فعلها في انجلترا، حينما فاز بثلاثية المجد والتاريخ موسم 1998 - 1999، وهي دوري الأبطال والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

كلمة السر «ساني»