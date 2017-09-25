أرقام قياسية في دوري تحت 13 سنة

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)
شهدت الجولة الأولى من دوري الأشبال تحت 13 سنة نتائج قياسية في المجموعتين الأولى والثانية، عكست بوضوح تراجع المستوى الفني لبعض الفرق، وعدم جاهزيتها المطلوبة لخوض منافسات البطولة.
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وتفوق شباب الأهلي -دبي على فلج المعلا 18 -1 في المجموعة الثانية والعروبة على التعاون 12- 2 والجزيرة الحمراء على رأس الخيمة 12 - صفر وخورفكان على الشارقة 4- 2 واتحاد كلباء على الوصل 5-2، بينما تعادل مسافي مع البطائح 5-5.
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وقال حميد الزعابي، مدرب الجزيرة الحمراء، إن النادي كافأ اللاعب راشد الشامسي بحضور مباراة شباب الأهلي- دبي وعجمان بدوري الخليج العربي ولقاء المهاجم ديوب لأنه يعتبره مثله الأعلى في كرة القدم ويستلهم منه النجاح والتميز الهجومي ويتمنى أن يصل إلى أفضل ما يمكن أن يمثل إمكاناته التهديفية العالية، موضحاً أن الشامسي يقوم بتقليد ديوب في الاحتفال عندما ينجح بإحراز الأهداف على نحو ما حدث أمام الخيماوي سبع مرات.
وأوضح الزعابي أن النتيجة الكبيرة التي تحققت على حساب رأس الخيمة تعكس التطور الكبير لهذا الفريق بفضل الجهود الكبيرة من إدارة النادي بقيادة محمد حميدان الزعابي، حيث تسعى لتوفير أفضل الظروف أمام اللاعبين.