أرقام قياسية في دوري تحت 13 سنة

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)







شهدت الجولة الأولى من دوري الأشبال تحت 13 سنة نتائج قياسية في المجموعتين الأولى والثانية، عكست بوضوح تراجع المستوى الفني لبعض الفرق، وعدم جاهزيتها المطلوبة لخوض منافسات البطولة.



وتغلب عجمان على حتا 14- 1 بعد مواجهة من طرف واحد، إذ كان اللاعب زايد سلطان الشرياني أحد أهم نجومها إثر بصمته الممتازة في شباك «الإعصار» بنصف درزن من الأهداف، في حين فاز شباب الأهلي- دبي على الفجيرة 4-0 والوحدة على بني ياس 4-3 والشارقة على الجزيرة 3-2 والوصل على النصر 9-2.

وتفوق شباب الأهلي -دبي على فلج المعلا 18 -1 في المجموعة الثانية والعروبة على التعاون 12- 2 والجزيرة الحمراء على رأس الخيمة 12 - صفر وخورفكان على الشارقة 4- 2 واتحاد كلباء على الوصل 5-2، بينما تعادل مسافي مع البطائح 5-5.



وخطف راشد سيف الشامسي مهاجم الجزيرة الحمراء، الأضواء في الجولة الأولى بإحراز 7 أهداف في شباك الخيماوي بعد حالة من التألق تعكس القيمة الفنية الكبيرة لهذا اللاعب صاحب الإمكانات الهجومية الممتازة.

وقال حميد الزعابي، مدرب الجزيرة الحمراء، إن النادي كافأ اللاعب راشد الشامسي بحضور مباراة شباب الأهلي- دبي وعجمان بدوري الخليج العربي ولقاء المهاجم ديوب لأنه يعتبره مثله الأعلى في كرة القدم ويستلهم منه النجاح والتميز الهجومي ويتمنى أن يصل إلى أفضل ما يمكن أن يمثل إمكاناته التهديفية العالية، موضحاً أن الشامسي يقوم بتقليد ديوب في الاحتفال عندما ينجح بإحراز الأهداف على نحو ما حدث أمام الخيماوي سبع مرات.



وأوضح الزعابي أن النتيجة الكبيرة التي تحققت على حساب رأس الخيمة تعكس التطور الكبير لهذا الفريق بفضل الجهود الكبيرة من إدارة النادي بقيادة محمد حميدان الزعابي، حيث تسعى لتوفير أفضل الظروف أمام اللاعبين.

