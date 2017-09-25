«المايسترو» يعتزل اللعب رسمياً بعد مسيرة 20 عاماً

محمد سيد أحمد (أبوظبي)







أعلن النجم الدولي السابق عبد الرحيم جمعة اعتزاله اللعب رسمياً، بعد مسيرة حافلة في الملاعب امتدت لمدة 20 عاماً، حفلت بالفرح والسعادة تارة، والأحزان في مناسبات أخرى، إلا أن اللاعب الذي اشتهر بلقب «المايسترو»، استطاع أن يتحدى الصعاب، واستمر في نشر المتعة والإبداع في الملاعب، مهما تبدلت الألوان أو تغير المكان، ليقدم تجربة ثرية وكبيرة في الملاعب، ويؤكد أن العطاء لا يعرف سناً معينة، بل الإخلاص في العمل وتجويده باستمرار.



أكد عبد الرحيم جمعة أن قرار اعتزاله من أقسى القرارات التي اتخذها في حياته، لكنه ليس نادماً عليه، خاصة أنه كان يتمني أن ينهي مسيرته الكروية بصورة مرضية، وهو ما تحقق مع الظفرة في آخر موسمين من المواسم الخمسة التي أمضاها معه، مشيراً إلى أنه لو رغب في الاستمرار لوجد الفرصة في نادٍ آخر، إلا أنه فضل كتابة النهاية، بعد التأني في التفكير، وقراءة للواقع، لتكون الخلاصة إنهاء المسيرة والتحول إلى مسار آخر في الرياضة.

وقال: القرار صعب، وطبيعي أن تشعر بالحزن، وأنت تتخذ مثل هذا القرار، خاصة في البداية، لأنه بعد سنوات طويلة في الملاعب ولم يكن سهلاً، ومع ذلك لا بد أن يأتي هذا الوقت، لذلك بعد تفاهم مع الإخوة في نادي الظفرة، بعد انتهاء العقد مع النادي بنهاية الموسم الماضي، والذين كان لديهم توجهات أخرى، أسدلت الستار على مشواري لاعباً، وراضٍ عن هذا القرار، خاصة أن الاعتزال جاء في توقيت مناسب، والقرار لا رجعة عنه، وعلاقتي بكرة القدم لن تنقطع بل تستمر، لأنه من الصعب أن أبتعد عنها، والجيد أن هناك مساحات أخرى للإبداع، فيها خارج «المستطيل الأخضر»، وفي الفترة المقبلة أرى هل مجال التدريب، أو العمل الإداري، أو التحليل هو الأنسب وأواصل من خلاله.

