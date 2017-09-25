ذياب عوانة.. 6 أعوام من الغياب

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

لم تمض ليلة 25 سبتمبر من عام 2011 كغيرها من الليالي على جماهير كرة القدم الإماراتية والعربية، بعدما تواترت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى رحيل نجم نادي بني ياس والمنتخب الوطني ذياب عوانة إثر تعرضه إلى حادث سير مؤسف في العاصمة أبوظبي.

الخبر نزل كالصاعقة على الجميع، حالة من الذهول والصدمة ألمت بالجماهير، البعض لم يصدق هذا النبأ، الكثيرون دعوا الله أن يكون مجرد إشاعة سخيفة أطلقها البعض، لكنها الحقيقة الصادمة التي لا مناص منها، سيارة اللاعب تصطدم بشاحنة أثناء عودته من معسكر المنتخب الوطني في العين، وما لبث أن فارق الحياة قبل أن يصل إلى المستشفى.

اليوم تمر الذكرى السنوية السادسة على رحيل ذياب عوانة، الذي غادرنا وهو في سن الـ 21 عاماً، وفي وقت كانت فيه كرة القدم الإماراتية تعيش حالة من الزخم الفني المزدحم بالتفاؤل، نظراً لوجود نخبة من اللاعبين الأفذاذ يتقدمهم ذياب عوانه نفسه الذي لمع نجمه وقتئذ مع نادي بني ياس، الذي كان يعيش أزهى حقبه التنافسية على الإطلاق.

اليوم وبعد مرور ستة أعوام على رحيل عوانة سنرى أن الجيل الذي كان عوانة يشكل أحد أعمدته الرئيسة قد خفت ألقه، سواء على صعيد المنتخب الوطني أو «السماوي» الذي لم يكن أي من المتابعين يتوقع قبل ستة أعوام أن يغادر دوري الأضواء الموسم الماضي بهذا الشكل الدراماتيكي.

مترف الشامسي نجم نادي بني ياس في عقدي الثمانينيات والتسعينيات وإداري المنتخب الوطني الأول السابق استذكر مناقب الفقيد عوانة في حديثه مع «الاتحاد»، إذ أشار بداية إلى أن عوانة كان وما يزال وسيبقى حاضراً في قلوب جميع من عرفه عن قرب بوصفه أحد ألمع النجوم الذين أنجبتهم كرة القدم الإماراتية في العقد الحالي.

ويقول الشامسي: «في ظل شح المواهب الفذة نرى أن لاعباً كذياب عوانة يصعب تعويضه، فلو أمهله القدر لكان الآن في أوج عطائه الفني وفي عمر ال 27 عاماً، ذياب نجم لمع وأفل بسرعة كبيرة ومؤلمة، وإلى جانب نجوميته الرياضية كان نجماً في علاقته مع الجميع، فالضحكة لم تكن تفارقه إلى جانب حضوره الآسر وطيبته الشديدة وحبه للجميع».

ويضيف الشامسي: «كانت تطلعات عوانة وطموحه مغايرين عن باقي زملائه، إذ كان يحلم بأن يكون أحد اللاعبين الكبار، كنت أرى أنه يتمتع بالكاريزما التي تؤهله بأن يكون نجماً عالمياً، تفكيره كان مختلفاً عن بقية أقران، ذكاء كروي فطري إلى جانب ذكاء اجتماعي قل نظيره وسرعة البديهة التي لا تتوافر في أي لاعب كرة القدم بسهولة».

وأنهى الشامسي حديثه قائلاً: «إن استذكار مناقب الفقيد عوانة في هذا الوقت وبعد ستة أعوام على رحيله ينثر مشاعر الحزن في شتى الاتجاهات، إذ يكفي ابتعاد نادي بني ياس الذي فجر موهبة عوانة عن دوري الأضواء وخف ألق الجيل الذي كان يحمل آمالا كبيرة بتحقيق إنجازات كبيرة ل«السماوي»، والذي آمل أن ينهض من جديد بسواعد أبنائه، وأن يعود إلى سابق عهده منجماً للمواهب ومنافساً على الألقاب».