سباق «الهواة» يدشن تمهيدي الكأس بـ 5 انتصارات

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)







دشنت فرق «الهواة» مباريات الدور التمهيدي لمسابقة كأس رئيس الدولة بالرغبة القوية لتأكيد الطموحات الكبيرة في ظل المنافسة المرتقبة لتجميع النقاط وبلوغ دور ال16 قبل الدخول عملياً إلى المرحلة المرتقبة في الدوري والمنافسة على بطاقتي الصعود إلى «أضواء المحترفين».



وقاد «الأسطورة» الأرجنتيني مارادونا مدرب الفجيرة فريق «الذئاب» إلى أول فوز خارج ملعبه بثلاثية نظيفة على حساب العروبة ضمن المجموعة الأولى ليعتلي الصدارة بفارق الأهداف عن فريقي الذيد ومصفوت، وذلك بمتابعة جيدة من الجماهير التي آثرت الحضور لمساندة الفريق الفجراوي والاطمئنان إلى وضعه الفني مع مارادونا تمهيداً لبدء رحلة العودة إلى دوري الكبار.

ونجح الذيد في تأكيد مرحلة التطور الجيدة التي حققها هذا الفريق في الموسم الماضي على حساب فريق الحمرية 2-1، حيث بدا واضحاً أن صفقة اللاعب السنغالي بابا ويجو تمثل الإضافة القوية للفريق في الموسم الجاري، بعدما قاد الفريق إلى النقاط الثلاث الأولى في المسابقة بثنائية ممتازة.

