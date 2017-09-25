مراد المصري (دبي)







تمنى مسعود سليمان لاعب النصر، الذي تم اختياره ضمن التشكيلة المثالية لدوري الخليج العربي الموسم الماضي، عدم تكرار تجربة الأرجنتيني باوزا مع المنتخب الوطني، والاستعانة بمدرب يوجد حالياً أو سبق له قيادة أحد الفرق هنا، ويكون ملماً بمستويات اللاعبين كافة، مرشحاً الروماني أولاريو كوزمين مدرب شباب الأهلي دبي حالياً أو الصربي إيفان يوفانوفيتش المدرب السابق للنصر لتولي مهمة تدريب «الأبيض».



وتحدث اللاعب حول المنتخب الوطني، وقال: تمنيت بالطبع وجودي في قائمة «الأبيض» بعد اختياري في القائمة المثالية للموسم الماضي، لكن وقتها حضر الأرجنتيني باوزا الذي استعان بالفيديو لمباريات سابقة للمنتخب، وبالطبع جاءت تغييراته محدودة بالاستعانة على أسماء حضرت في المنتخب مع المدرب السابق، ولم يسعفه الوقت لمتابعة مباريات الموسم الماضي، وهو ما يجعلني أتمنى عدم الاستعانة بمدرب من خارج إطار الكرة الإماراتية يقوم باستخدام الفيديو مثلاً لانتقاء الأسماء أو معرفة مستوى اللاعبين بشكل جيد وتطورهم، بينما أفضل مدرب مثل كوزمين أو ويوفانوفيتش، حيث قضيا سنوات طويلة ولديهما معرفة بجميع لاعبي الدوري وحتى لاعبي الرديف والشباب يعرفونهم، وقادرين على تميز الأسماء التي بإمكانها أن تقدم إضافة خلال العامين المقبلين.

وأوضح اللاعب أن اختياره في القائمة المثالية للدوري الموسم الماضي، أنصفه، نظراً للأداء الذي قدمه، وقال: لم أتفاجأ حينما ضمت القائمة اسمي، حيث حرصت طوال الموسم على تقديم أفضل أداء، وساهمت بصناعة الأهداف وسجلت أيضاً، مع التركيز على مهامي الأساسية في خط الدفاع، وهو ما يشكل حافزا إضافيا لي الموسم الحالي من أجل تقديم المزيد بخدمة النصر.

