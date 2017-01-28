خلل عارض في شبكة «اتصالات»

حاتم فاروق (أبوظبي)

تعرضت شبكة اتصالات داخل الإمارات، أمس، لخلل عارض في أحد مقاسم الخدمة، أثر نسبياً على انسيابية بعض خدمات اتصالات، منها خدمات الهاتف المتحرك في بعض مناطق الدولة، وقالت الشركة في بيان، إن الفرق الفنية في «اتصالات» قامت بإصلاح الخلل الطارئ الذي أصاب الشبكة ما بين الساعة الواحدة والثانية ظهراً في وقت قياسي، حتى عادت معظم الخدمات للعمل بشكل طبيعي.

يذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات أفادت في تقرير مؤخراً أن نسبة نجاح إتمام المكالمات عبر شبكة الجيل الثالث من اتصالات خلال 2014 بلغت 99.8% و99.9%، بينما راوحت النسبة على شبكة «دو» 99.5% و99.7%، في حين راوحت نسبة إتمام المكالمات في شبكة الجيل الثاني لدى «اتصالات» بين 99.3% و99.6%، بينما راوحت على شبكة «دو» بين 98.4% و98.6%.