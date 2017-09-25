ألميدا: لقب الهداف لا يشغلني!

عبدالله القواسمة (أبوظبي)







بسرعة كبيرة قدم المهاجم البرازيلي إيلتون ألميدا نفسه إلى جماهير دوري الخليج العربي نجماً لا يشق له غبار، بعدما أحرز أربعة أهداف للظفرة في مباراتيه الأولى والثانية بالمسابقة ليعتلي صدارة لائحة الهدافين مناصفة مع مهاجم الأهلي ماكيتي ديوب.



وينتظر محمد قويض المدير الفني السوري للظفرة الكثير من ألميدا الموسم الحالي، والذي من المتوقع أن يكون أحد أزهى المواسم في تاريخ هذا النادي الطامح إلى وضع بصمة حقيقية على خريطة المنافسات المحلية بعد عدة مواسم كان فيها أقصى طموحه الاستقرار في منتصف الترتيب والابتعاد عن صراع الهبوط.

ويقول ألميدا عن تفاصيل أيامه الأولى مع الظفرة: «الأجواء جميلة منذ اليوم الأول الذي وطأت فيه النادي، الجميع استقبلني بترحاب كبير، إذ لم أكن متخوفاً من الانضمام إلى الظفرة صاحب المركز السابع الموسم الماضي. نعم لعبت مع الجزيرة بطل الدوري، لكن انتقالي من صفوفه لا يعني أن هذا الأمر بمثابة خطوة إلى الوراء».

