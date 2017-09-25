زوران يتجاوز «العقوبة» بـ «رسالة صوتية»!

سامي عبدالعظيم (حتا)







لم تمنع عقوبة لجنة الانضباط، الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين، من توجيه اللاعبين في لقاء حتا مساء أمس الأول، والذي حسمه «الزعيم» بثلاثية ماركوس بيرج ودوجلاس، ضمن الجولة الثانية لدوري الخليج العربي، وأصبح صوته مسموعاً من خلف المنطقة الفنية، لتوصيل التعليمات أثناء مجريات المباراة، وهي الأخيرة التي لا يقود فيها زوران «البنفسج» من خارج الخطوط، نظراً لإيقافه مباراتين، على أن يعود إلى المنطقة الفنية أمام شباب الأهلي- دبي ضمن الجولة الثالثة.



وقاد زوران العين إلى الفوز الأول في الدوري على حساب حتا، بعد التعادل الافتتاحي أمام الوصل 2-2، ليرفع الفريق رصيده إلى 4 نقاط، كما أنه الانتصار الخامس لـ «الزعيم» أمام «الإعصار» في البطولة، ورفع عدد أهدافه في شباك حتا إلى 12 هدفاً.

ومثل الحضور الجماهيري الخجول في اللقاء، بوجود 870 مشجعاً، «علامة استفهام» كبيرة في استاد حمدان بن راشد، رغم أن التوقعات تشير إلى تدافع أكبر، خصوصاً من عشاق «الزعيم» الذين يحرصون على مساندة اللاعبين في جميع المباريات، وظهرت في المدرجات لافتة كبيرة حملت «مهما كانت الظروف سيبقى الزعيم زعيماً»، وتعكس التقدير الكبير للشعار البنفسجي.

