زهران «مطلوب» لدى «قضاة الملاعب»

واختلفت المواقف أمس الأول، بين من يعتبر زهران ضحية خطأ تحكيمي، تسبب في «قلب الطاولة» على عجمان، وتحويل الفوز إلى الخسارة، وبين من يرى أن زهران لعب بـ «تهور»، ويتحمل بذلك مسؤولية ضياع جهد فريقه، عندما احتسبت ضده ركلة الجزاء، ومهد الطريق أمام شباب الأهلي دبي للاستفادة من النقص العددي، وتحقيق فوز كبير. وخلال مشواره في مسابقات المحترفين، لعب زهران 147 مباراة، حصل خلالها على 56 إنذاراً، و11 بطاقة حمراء، مما جعل الصورة تبدو غير إيجابية لهذا المدافع الذي يخوض في هذا الموسم تجربة جديدة بدأها بإنذار وطرد بعد مرور جولتين فقط.

ورفض زهران الفكرة التي يحملها البعض عن كثرة طرده في المواسم الماضية، وتأثير ذلك في احتساب ركلة الجزاء والطرد خلال مباراة أمس الأول، وقال: هذه الأحكام مسبقة وغير صحيحة، حيث لم أحصل خلال الموسم الماضي سوى على بطاقة حمراء واحدة، وإذا كان الحكم يقيم أخطاء اللاعبين بناء على سيرتهم الذاتية، فهذا الأمر لا دخل لي فيه.

وأضاف: الأخطاء أمر عادي بالنسبة للمدافعين، نظراً لطبيعة دورهم داخل الملعب، بينما البطاقات الحمراء يحاسب عليها، لأنها مؤثرة في المباراة، مشيراً إلى أن ماكيتي ديوب مهاجم شباب الأهلي دبي ارتكب عليه الخطأ نفسه في الشوط الأول، إلا أن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وطالب مدافع عجمان أيضاً، اتحاد الكرة بالاقتداء بتجربة الدوري الإنجليزي في مراجعة الإنذارات، خلال المباريات للحفاظ على حقوق الأندية، وذلك بإلغاء الإنذارات غير المستحقة، حتى لا يدفع اللاعبون ثمن أخطاء الحكام.

وقال: الحديث يدور الآن حول استعمال تقنية الفيديو في المباريات، وأنا أنصح أيضاً بإضافة «الانستجرام» عبر الهواتف المتحركة للحكام، يضعونها في جيوبهم حتى يطلعوا على الحالات التحكيمية، وأوضح أن الخطأ الذي احتسبه الحكم، وتسبب في ركلة الجزاء والطرد، هو مجرد اشتراك عادي في الهواء، خلال صعوده مع لوفانور في كرة مشتركة.