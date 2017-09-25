بوجسيم يطالب الحكام بفتح زاوية الرؤية ورفع التركيز والتمركز الصحيح

دبي (الاتحاد)







شهد الحكم المونديالي علي بوجسيم مباراة الوصل والإمارات، ضمن الجولة الثانية لدوري الخليج العربي، وحضرها مبادرة منه لدعم «قضاة الملاعب» خلال إدارتهم للمباراة، والمشاركة في تقييم أدائهم، حيث تم الإعلان عن الخطوة المهمة، خلال حضور بوجسيم لأول برلمان تحكيمي بمقر اتحاد الكرة في دبي لهذا الموسم، بحضور المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة.



وقال أحمد يعقوب، مدير إدارة الحكام، إن حضور قامة رياضية تحكيمية كبيرة مثل علي بوجسيم، يعتبر دافعاً وحافزاً مهماً، لجميع حكامنا والمقيمين وللكوادر الإدارية والفنية، على تقديم ما هو أفضل والارتقاء بالقدرات المختلفة لـ «قضاة الملاعب» للعبور بمختلف مباريات المسابقات إلى بر الأمان وبأقل نسبة أخطاء.

وأشار مدير إدارة الحكام، أن بوجسيم اجتمع بطاقم التحكيم لمباراة الوصل والإمارات والذي ضم سلطان محمد صالح حكم ساحة، وهو من الحكام الواعدين على الساحة الكروية الإماراتية ومرشح من لجنة وإدارة الحكام لحضور ورشة أكاديمية الاتحاد الآسيوي والتي تفتتح قريباً، نظراً لإمكانياته التي يتمتع بها وقدرته الجيدة على إدارة المباريات، فيما ساند سلطان محمد صالح في إدارة المباراة، الحكم المساعد الأول محمد أحمد يوسف، وقيس الخديم مساعداً ثانياً، وعبد الله راشد حكماً رابعاً، فيما قيم الحكام الكابتن أحمد الشامسي، وخلال اجتماع بوجسيم بطاقم التحكيم وجه لهم عدداً من النصائح والإرشادات ورسم معهم الإطار العام لإدارة المباراة، مشدداً على أهمية التعاون مع بعضهم البعض كفريق عمل واحد.



ولفت يعقوب، أن بوجسيم، نبه الطاقم إلى محورين رئيسيين وهما، ضرورة فتح زاوية الرؤية للحكم ورفع درجة التركيز، مشدداً على أهمية التمركز الصحيح لحكم الساحة والمساعدين، وأن يكون الحكم قريباً من الحالات، خاصة في منطقة الجزاء، والمحور الثاني ضرورة التواصل البصري بين الحكم والمساعدين والحكم الرابع.

وبعد نهاية المباراة التقى بوجسيم بطاقم تحكيم المباراة بحضور المقيم ومدير إدارة الحكام، وهنأهم على حسن إدارتهم للمباراة والتي انتهت بفوز الوصل على الإمارات بثلاثة أهداف لهدف، موجهاً إياهم بضرورة التطوير المستمر وعدم القناعة بالمستوى الذي تم تقديمه حتى وإن كان جيداً، فدائماً هناك أداء أفضل.



وشكر مدير إدارة الحكام، بوجسيم على وجوده مع قضاة الملاعب خلال المباريات وبرلمان التحكيم ما يعد دعماً مهماً للمنظومة التحكيمية بشكل عام، كما شكر إدارة نادي الوصل على حسن تعاونهم واستقبالهم للحكم العالمي السابق علي بوجسيم، وتهيئة كل الأسباب والظروف لنجاح مهمته.

